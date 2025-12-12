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Με 30αρα του Αβδάλα το Βιρτζίνια Τεκ συνέχισε το νικηφόρο σερί του!

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση στο NCAA, πρωταγωνιστώντας στην επιβλητική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί τους Ουέστερν Καρολάινα με 96-74.

Ο νεαρός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Βιρτζίνια Τεκ με 30 πόντους, έχοντας ακόμη στο ενεργητικό του 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής!

Ο Αβδάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 4/8 τρίποντα, είχε ακόμη 6/8 βολές, συμβάλλοντας τα μέγιστα για να πανηγυρίσει το Βιρτζίνια Τεκ την 9η νίκη του την φετινή σεζόν (9-2 το ρεκόρ).

Οι «Χόκις» με τον Αβδάλα σε πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν έξι νίκες σε ισάριθμα ματς στην έδρα τους και το έβδομο καλύτερο ρεκόρ στην κατηγορία ACC του NCAA.

Δείτε εδώ την στατιστική της αναμέτρησης

Με 30αρα του Αβδάλα το Βιρτζίνια Τεκ συνέχισε το νικηφόρο σερί του!