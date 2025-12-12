Με 30αρα του Αβδάλα το Βιρτζίνια Τεκ συνέχισε το νικηφόρο σερί του!

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση στο NCAA, πρωταγωνιστώντας στην επιβλητική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί τους Ουέστερν Καρολάινα με 96-74.

Ο νεαρός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Βιρτζίνια Τεκ με 30 πόντους, έχοντας ακόμη στο ενεργητικό του 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής!

Ο Αβδάλας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 4/8 τρίποντα, είχε ακόμη 6/8 βολές, συμβάλλοντας τα μέγιστα για να πανηγυρίσει το Βιρτζίνια Τεκ την 9η νίκη του την φετινή σεζόν (9-2 το ρεκόρ).

Οι «Χόκις» με τον Αβδάλα σε πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν έξι νίκες σε ισάριθμα ματς στην έδρα τους και το έβδομο καλύτερο ρεκόρ στην κατηγορία ACC του NCAA.

Δείτε εδώ την στατιστική της αναμέτρησης