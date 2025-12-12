Έσπασε τα κοντέρ τηλεθέασης το Παναθηναϊκός-Ερ.Αστέρας, 4 φορές πάνω από το ματς του Ολυμπιακού

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού πανηγύρισε τεράστια νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (85-76), για τους «16» του Eurocup σε ένα ματς που προσέλκυσε αρκετό κόσμο στο live stream της FIBA.

Πέρα από το κατάμεστο κλειστό του Χολαργού, η αναμέτρηση του Τριφυλλιού με τον Ερυθρό Αστέρα, είχε 40 χιλιάδες προβολές στο live stream της FIBA, την ώρα που το ματς του Ολυμπιακού με την Ελιτζούρ Ράμλα συγκέντρωσε 9.5 χιλιάδες προβολές.

Έτσι, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τις «ερυθρόλευκες» του Βελιγραδίου, έσπασε το κοντέρ τηλεθέασης, προσελκύοντας τετραπλάσιους θεατές από την αναμέτρηση του «αιώνιου» αντιπάλου.

Τέλος, το live stream της αναμέτρησης του Αθηναϊκού με την Τζάιρις είχε 6 χιλιάδες προβολές, που το κατατάσσει τρίτο από πλευράς ενδιαφέροντος σε σχέση με τα ματς που έδωσαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.