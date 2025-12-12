Ο Λεμπρόν υποκλίθηκε στον Στεφόν Καστλ: «Συνέχισε να φτάνεις ψηλότερα»

Ο Στέφον Καστλ σίγουρα θα θυμάται για πολύ καιρό τον προημιτελικό του NBA Cup με τους Λέικερς, έναν αγώνα που κέρδισαν οι Σαν Αντόνιο Σπερς (119-132) στο Λος Άντζελες.

Ο νεαρός πόιντ γκαρντ του Σαν Αντόνιο όχι μόνο είχε μια εξαιρετική εμφάνιση (30 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ) στέλνοντας την ομάδα του στα ημιτελικά, αλλά δέχθηκε και ξεχωριστά συγχαρητήρια από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Μάλιστα «Βασιλιάς» υπέγραψε ακόμη και τη φανέλα του μετά τον αγώνα, με ένα μήνυμα που έδειχνε τον θαυμασμό του για τον «Rookie of the Year» της περασμένης σεζόν: «Αγαπώ τα πάντα σε σένα, νεαρέ βασιλιά. Συνέχισε να φτάνεις ψηλότερα! Στόχος το μεγαλείο», ήταν το μήνυμα του Λεμπρόν Τζέιμς.