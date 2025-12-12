Κριμίλη στο SDNA: «Έπαιξε σημαντικό ρόλο ο κόσμος - Πρέπει να είμαστε καλύτερες στο Βελιγράδι»

Η Ιωάννα Κριμίλη ύστερα τη νίκη του Παναθηναϊκού (85-76), κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τον πρώτο αγώνα των «32», μίλησε στο SDNA αναφέροντας ότι ο κόσμος έπαιξε σημαντικό ρόλο για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα των «πράσινων», αλλά και για το τι θα πρέπει να κάνουν στην ρεβάνς ώστε να πάρουν την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική εμφάνιση και άλλο ένα αριστοτεχνικό κοουτσάρισμα από την Σελέν Ερντέμ, πήρε μια σπουδαία νίκη, με 85-76 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και έκανε ένα βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup Women.

Η Ιωάννα Κριμίλη σε δηλώσεις της στο SDNA ξεκαθάρισε ότι οι «πράσινες», θα πρέπει να κάνουν λιγότερα λάθη στο Βελιγράδι και ότι η διαφορά των 9 πόντων είναι μόνο ένα σκαλοπατάκι.

Αναλυτικά όσα είπε η διεθνής μπασκετμπολίστρια στο SDNA:

Ένα σημαντικό ματς στο οποίο καταφέρατε να επικρατήσετε. Ποια ήταν τα στοιχεία που σας έδωσαν τη νίκη;

Είμασταν συγκεντρωμένες για 40 λεπτά και όταν μας πίεζε ο αντίπαλος μείναμε ενωμένες. Εννοείται ότι είχαμε τον κόσμο μαζί μας στήριγμα, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.

Στην τρίτη περίοδο το 51-41, έγινε 53-53. Ωστόσο φάνηκε να μην σας αγχώνει αυτό.

Κοιτάξαμε η μία την άλλη και είπαμε να μείνουμε μαζί. Ξέραμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο γιατί η ομάδα που παίζαμε ήταν αρκετά έμπειρη με πολλές καλές παίκτριες. Οπότε αυτό που κάναμε είναι να μείνουμε ψύχραιμες και να επανασυνδεθούμε στην επίθεση.

Θεωρείς η διαφορά των 9 πόντων είναι μια καλή απόσταση, ενόψει της ρεβάνς στο Βελιγράδι;

Στο Βελιγράδι πρέπει να πάμε ακόμα πιο συγκεντρωμένες. Είναι ένα μικρό σκαλοπατάκι αλλά ξέρουμε ότι εκτός έδρας τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε πρέπει να είμαστε καλύτερες στην άμυνα, την επίθεση και να μην κάνουμε τόσα λάθη όπως κάναμε σήμερα.