Σερέλης: «Χάνουμε εξαιτίας της κακής αμυντικής συμπεριφοράς»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο, μίλησε για την κακή αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι πέντε λεπτά από την πρώτη περίοδο, αμυντικά και στην πρώτη περίοδο ο τρόπος που δεχθήκαμε τα καλάθια ήταν ανησυχητικός.

Ήμασταν πολύ κακοί στην άμυνα, προφανώς είχε πολύ καλό παιχνίδι ο αντίπαλος, η Αρμάνι Μιλάνο έχει πολύ καλό ρόστερ παρά τις απουσίες. Έπαιξαν πολύ καλά, είχαν καλές αποστάσεις, είχαν διαβάσει την άμυνα μας, στο πρώτο ημίχρονο είχαν 7/9 δίποντα και 11/17 τρίποντα, αλλά τους το κάναμε εύκολο, δεν είχαμε σκληράδα, δεν μας ένιωσαν καθόλου».

Για τον Σλούκα: «Ο Σλούκας ακόμη και στα τελευταία λεπτά με τον τρόπο του προσπαθούσε να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του για να δικεδικήσουμε το ματς και αποτελεί τον σοβαρότερο παράγοντα για να μειώσουμε το ματς. Χάνουμε εξαιτίας της κακής μας αμυντικής συμπεριφοράς».

Για το τι φταίει στα τελευταία δύο ματς: «Πολλές φορές όταν δεν μας βγαίνει το πλάνο αντιμετώπισης των αντιπάλων, αργούμε να επανέλθουμε ή δεν το κάνουμε και ποτέ. Εάν δεχόμαστε δύσκολα καλάθια ή λειτουργεί το πλάνο μας, τότε δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας, από την κακή αμυντική συμπεριφορά μας γινόμαστε κακοί και στην επίθεση».

Για την κατάσταση του Οσμάν και του Χολμς: «Περιμένουμε να γυρίσουμε στην Αθήνα να δούμε την κατάσταση τους, θεωρητικά τα παιδιά κάνουν ατομικές προπονήσεις πολύ μεγάλης έντασης. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπουν με την ομάδα, ο Χολμς λείπει μεγαλύτερο διάστημα μακάρι να προλάβει το δεύτερο παιχνίδι της διπλής αγωνιστικής, ο Οσμάν νομίζω θα είναι μαζί μας την επόμενη εβδομάδα».