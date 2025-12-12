Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι

Το Τριφύλλι έχασε αρκετό έδαφος, αφού πλέον βρίσκεται -προσωρινά- στην 9η θέση με ρεκόρ 9-6, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Ο Ολυμπιακός και ενώ εκκρεμεί το ματς με την Φενέρ βρίσκεται στο 8-5.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστική
Πέμπτη 11/12
Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
Παρί-Ζάλγκιρις 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87
Παρασκευή 12/12
18:00 Dubai Basketball-Μπάγερν
20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
- Βαλένθια 10-5
- Μονακό 9-5
- Ερυθρός Αστέρας 9-5
- Μπαρτσελόνα 9-5
- Ολυμπιακός 8-5 *
- Φενέρμπαχτσε 8-5 *
- Ζάλγκιρις 9-6
- Παναθηναϊκός 9-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Βίρτους 7-7
- Dubai Basketball 6-8
- Παρτίζαν 5-9
- Μπάγερν 5-9
- Παρί 5-10
- Μακάμπι 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 16/12
- 18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
- 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
- 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μονακό