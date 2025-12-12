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Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε το πρώτο πιάτο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει ηττημένος από το Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι.

Το Τριφύλλι έχασε αρκετό έδαφος, αφού πλέον βρίσκεται -προσωρινά- στην 9η θέση με ρεκόρ 9-6, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Ο Ολυμπιακός και ενώ εκκρεμεί το ματς με την Φενέρ βρίσκεται στο 8-5.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
Παρί-Ζάλγκιρις 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

18:00 Dubai Basketball-Μπάγερν
20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
  2. Βαλένθια 10-5
  3. Μονακό 9-5
  4. Ερυθρός Αστέρας 9-5
  5. Μπαρτσελόνα 9-5
  6. Ολυμπιακός 8-5 *
  7. Φενέρμπαχτσε 8-5 *
  8. Ζάλγκιρις 9-6
  9. Παναθηναϊκός 9-6
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο 8-7
  12. Βίρτους 7-7
  13. Dubai Basketball 6-8
  14. Παρτίζαν 5-9
  15. Μπάγερν 5-9
  16. Παρί 5-10
  17. Μακάμπι 5-10
  18. Μπασκόνια 5-10
  19. Αναντολού Εφές 5-10
  20. Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

  • 18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι
  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
  • 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12

  • 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
  • 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
  • 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
  • 21:30 Μπασκόνια-Μονακό
Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι