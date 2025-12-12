Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι

Ολοκληρώθηκε το πρώτο πιάτο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει ηττημένος από το Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι.

Το Τριφύλλι έχασε αρκετό έδαφος, αφού πλέον βρίσκεται -προσωρινά- στην 9η θέση με ρεκόρ 9-6, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Ο Ολυμπιακός και ενώ εκκρεμεί το ματς με την Φενέρ βρίσκεται στο 8-5.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89

Παρί-Ζάλγκιρις 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

18:00 Dubai Basketball-Μπάγερν

20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4 Βαλένθια 10-5 Μονακό 9-5 Ερυθρός Αστέρας 9-5 Μπαρτσελόνα 9-5 Ολυμπιακός 8-5 * Φενέρμπαχτσε 8-5 * Ζάλγκιρις 9-6 Παναθηναϊκός 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Βίρτους 7-7 Dubai Basketball 6-8 Παρτίζαν 5-9 Μπάγερν 5-9 Παρί 5-10 Μακάμπι 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι

19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12