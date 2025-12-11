Οι Μαδριλένοι κυριάρχησαν για τρία δεκάλεπτα κόντρα στην Μπασκόνια, άντεξαν στην πίεση των Βάσκων στην τελευταία περίοδο, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 94-87.

H Ρεάλ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 24-23, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα τριών πόντων (42-39).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ρεάλ έκανε ένα ξέσπασμα και με επί μέρους 29-21, εκτόξευσε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (71-60), όμως η Μπασκόνια εξαπέλυσε την αντεπίθεσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Οι Βάσκοι κατάφεραν να ροκανίσουν την διαφορά, όμως οι Μαδριλένοι άντεξαν στην πίεση στο φινάλε, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Ο Φακούντο Καμπάτσο, με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ, με τον Χάουαρντ να ξεχωρίζει για την Μπασκόνια με 22 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης