Ποέτα: «Εκεί καθαρίσαμε τον αγώνα»

Μετά τη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Πέπε Ποέτα ξεχώρισε το διάστημα, στο οποίο η ομάδα του... καθάρισε τη νίκη.

Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε μία σημαντική νίκη με 96-89 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν καλύτεροι στο παρκέ και μετά το φινάλε του ματς ο Πέπε Ποέτα ξεχώρισε το διάστημα που έκρινε το ματς.

Τόνισε ότι αυτό ήρθε στην αρχή της δεύτερης περιόδου, όταν η ομάδα του έπαιξε τρομερή άμυνα και υπογράμμισε πως θα ήθελε να δει περισσότερα παρόμοια διαστήματα από τους παίκτες του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το ματς που κάναμε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο απέναντι σε μία ομάδα με βαθύ ρόστερ, τρομερό κόουτς και τρομερό ταλέντο. Παίξαμε πολύ καλά. Στην επίθεση είχαμε ρυθμό, εκμεταλλευτήκαμε τους σουτέρ μας, τρέξαμε και παίξαμε τρομερά επιθετικά.

Εκεί που "καθαρίσαμε" τον αγώνα, όπως είπα και στους παίκτες, ήταν τα τρομερά λεπτά στην αρχή της δεύτερης περιόδου, όπου παίξαμε τρομερή άμυνα. Νομίζω στην επίθεση θα βρίσκουμε διαφορετικό πρωταγωνιστή κάθε τόσο, οπότε δεν ανησυχώ για την επίθεση. Στην άμυνα πρέπει να παίξουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε περισσότερα διαστήματα σαν αυτό που μας επέτρεψε απόψε να κερδίσουμε».