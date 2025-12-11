Δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε την Τζάιρις ο Αθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Τζάιρις, ωστόσο η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης επικρατώντας στο φινάλε με 80-75.

Ο Αθηναϊκός μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, με τις παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου από πολύ νωρίς «έχτισαν» μια σημαντική διαφορά, κλείνοντας στο +14 την πρώτη περίοδο (11-25). Η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό επιθετικά και διατηρούσε σαφώς τον έλεγχο, με ένα καλάθι της Τσινέκε να «γράφει» το 29-44 του ημιχρόνου.

Η διαφορά έφτασε και στο +22 για τον Αθηναϊκό στη διάρκεια της τρίτης περιόδου, με την Τάντιτς να σημειώνει το 38-60 στο 27ο λεπτό, όμως με τη Ματάις πρωταγωνίστρια η Χαϊρίς μείωσε στο -12 στο τέλος του δεκαλέπτου (51-63). Η ισπανική ομάδα κατάφερε να μειώσει και σε μονοψήφιο νούμερο προς το φινάλε της αναμέτρησης (72-80 στο 39′), όμως αυτό δε θα μπορούσε να στερήσει μια νίκη, που εξακολουθεί να δίνει ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του Βύρωνα (75-80), που θα υποδεχθεί την επόμενη Πέμπτη (18/11, 20:45) στο Κλειστό «Δημήτρης Καλτσάς» την ισπανική ομάδα για τη ρεβάνς.

Διαιτητές: Ντόρι, Ρόζο Πεντριγκάο, Ροφέ

Δεκάλεπτα: 11-25, 29-44, 51-63, 75-80

Χαϊρίς (Φοντ): Αλαρκόν 10 (1), Πριέτο 4 (1), Αγιούσο 9 (1), Ματάις 10 (2), Εκ 9 (2), Σενεσάλ 13 (2), Βόνλε 10, Μάσεϊ 10, Τσέρι

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα, Κις 2, Τσινέκε 11 (1), Σταμάτη, Ουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 2, Λούκα 4, Τάντιτς 10, Μπερτς 5, Πρινς 25, Παρκς 11 (2), Χρίστοβα 4

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.