Αταμάν: «Δείξαμε πως δεν είμαστε από τα φαβορί της Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Αρμάνι Μιλάνο τόνισε πως το «τριφύλλι» δεν μπορεί να πιστεύει πως είναι από τα φαβορί της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο με 96-89 και έτσι γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague. Οι «πράσινοι» δεν παρουσίασαν καλή εικόνα στην άμυνα και έκαναν λάθη και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε ικανοποιημένος με τους παίκτες του και μετά το φινάλε του αγώνα ξεκαθάρισε πως το «τριφύλλι» δεν μπορεί να πιστεύει ότι είναι ένα από τα φαβορί της Euroleague φέτος.

Χαρακτηριστικά είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Η Αρμάνι έπαιξε εξαιρετικά απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο χάσαμε τελείως την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα καλάθια του Μπρουκς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Ειλικρινά, στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σε 20 λεπτά είχαν διαφορά 21 πόντων. Στην τελευταία περίοδο ήταν χαοτικό το μπάσκετ. Έλεγξαν το ματς στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, συγχαρητήρια σε αυτούς.

Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague, γιατί δεν σταματήσαμε την Αρμάνι, που έπαιξε τρομερά επιθετικά».