Ποέτα: «Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα - Στο τέλος ήμασταν κουρασμένοι»

Ο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του μετά την σπουδαία νίκη της Αρμάνι Μιλάνο επί του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι οι παίκτες του έκαναν φοβερή προσπάθεια, ενώ πρόσθεσε πως μπορούν να παίξουν και καλύτερα.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Οι παίκτες μου έκαναν τρομερή προσπάθεια Δεν ήταν εύκολο, έχουμε μικρό rotation και στο τέλος ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Καταφέραμε να πάρουμε μια μεγάλη νίκη κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα παιχνίδια»

«Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα. Όταν ανοίξαμε την διαφορά ξεκινήσαμε από την άμυνα για να το κάνουμε. Εκεί θα δουλέψουμε και στο μέλλον. Στην επίθεση μπορούμε να βρούμε διαφορετικές επιλογές και δράσεις. Σίγουρα μπορούμε να το απολαύσουμε περισσότερο».

«Ο Κουίν Έλις πολύ καλά για να είναι 21 χρονών σε αυτό το επίπεδο της Euroleague. Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό. Πρέπει να συνεχίσει έτσι, έχει λαμπρό μέλλον»