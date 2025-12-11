Με σούπερ Χριστινάκη λύγισε την Ελιτζούρ Ραμλά ο Ολυμπιακός

H Eλιτζούρ Ραμλά έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν την ανωτερότητα τους, επικρατώντας με 93-86 . Σούπερ εμφάνιση της Χριστινάκη, πήρε προβάδισμα πρόκρισης ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Ελιτζούρ Ραμλά, ωστόσο οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν την ανωτερότητα τους στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν στην νίκη με 93-86.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη πήρε προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup Γυναικών, με την ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη στο ΣΕΦ στις 18/12.

Η Ελεάννα Χριστινάκη συνεχίζει τις φοβερές εμφανίσεις την φετινή σεζόν, με την άσο του Ολυμπιακού να μετρά 23 πόντους με 4 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία της Γούλφολκ με 19 πόντους και 8 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά η Χέρμπερτ Χάριγκαν μέτρησε 19 πόντους με 6 ριμπάουντ, με την Γκιράντες να συμπληρώνει επίσης 19 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης