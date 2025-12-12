Αποστολή στην Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague (21.30), με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Δύσκολη αποστολή στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του τον Ταϊσόν Ουόρντ, με τον Αμερικανό άσο να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα, ενώ εκτός είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ από την αναμέτρηση με τους Ισπανούς.

Από την άλλη η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα, μετρά 4 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και δυο συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα μα Ερυθρό και Βιλερμπάν.