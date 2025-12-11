Μαζούλα για την επιστροφή του Τέιτουμ: «Εκείνος θα αποφασίσει»

Τον Μάιο ο Τζέισον Τέιτουμ υπέστη ρήξη χιαστού και επτά μήνες μετά μπορεί και αγωνίζεται σε 1v1 στις προπονήσεις.
Ο Τζο Μαζούλα ρωτήθηκε για το πότε θα επιστρέψει ο αστέρας των Μπόστον Σέλτικς και τόνισε πως αυτό εξαρτάται μόνο από τον ίδιο και το πότε θα είναι και θα νιώσει έτοιμος.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Εκείνος θα αποφασίσει. Στο τέλος της ημέρας, η υγεία του είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η πρόοδός του είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Τον εμπιστεύεσαι, εμπιστεύεσαι την ομάδα γύρω του - έχει τρομερή ομάδα - και μετά συνεχίζεις.
Το ενθαρρυντικό είναι το ποιος είναι σαν άνθρωπος. Νοιάζομαι που είναι γύρω από την ομάδα, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».