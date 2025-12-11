Μαζούλα για την επιστροφή του Τέιτουμ: «Εκείνος θα αποφασίσει»

Ο Τζο Μαζούλα σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Τζέισον Τέιτουμ θα αποφασίσει πότε είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Τον Μάιο ο Τζέισον Τέιτουμ υπέστη ρήξη χιαστού και επτά μήνες μετά μπορεί και αγωνίζεται σε 1v1 στις προπονήσεις.

Ο Τζο Μαζούλα ρωτήθηκε για το πότε θα επιστρέψει ο αστέρας των Μπόστον Σέλτικς και τόνισε πως αυτό εξαρτάται μόνο από τον ίδιο και το πότε θα είναι και θα νιώσει έτοιμος.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Εκείνος θα αποφασίσει. Στο τέλος της ημέρας, η υγεία του είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η πρόοδός του είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Τον εμπιστεύεσαι, εμπιστεύεσαι την ομάδα γύρω του - έχει τρομερή ομάδα - και μετά συνεχίζεις.

Το ενθαρρυντικό είναι το ποιος είναι σαν άνθρωπος. Νοιάζομαι που είναι γύρω από την ομάδα, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».