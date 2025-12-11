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Μαζούλα για την επιστροφή του Τέιτουμ: «Εκείνος θα αποφασίσει»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Τζο Μαζούλα σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Τζέισον Τέιτουμ θα αποφασίσει πότε είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Τον Μάιο ο Τζέισον Τέιτουμ υπέστη ρήξη χιαστού και επτά μήνες μετά μπορεί και αγωνίζεται σε 1v1 στις προπονήσεις.

Ο Τζο Μαζούλα ρωτήθηκε για το πότε θα επιστρέψει ο αστέρας των Μπόστον Σέλτικς και τόνισε πως αυτό εξαρτάται μόνο από τον ίδιο και το πότε θα είναι και θα νιώσει έτοιμος.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Εκείνος θα αποφασίσει. Στο τέλος της ημέρας, η υγεία του είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η πρόοδός του είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Τον εμπιστεύεσαι, εμπιστεύεσαι την ομάδα γύρω του - έχει τρομερή ομάδα - και μετά συνεχίζεις.

Το ενθαρρυντικό είναι το ποιος είναι σαν άνθρωπος. Νοιάζομαι που είναι γύρω από την ομάδα, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Μαζούλα για την επιστροφή του Τέιτουμ: «Εκείνος θα αποφασίσει»