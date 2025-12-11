Πρόεδρος Ισπανικής Ομοσπονδίας: «Ο αγώνας στο Μπερναμπέου θα πάει το μπάσκετ σε άλλο επίπεδο»

Η πρόεδρος της FEB, Ελίζα Αγκιλάρ παρουσίασε τα σχέδια δράσης της Ομοσπονδίας για το 2026, ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2029, σημειώνοντας πως ένας αγώνας στο Μπερναμπέου θα πάει το μπάσκετ σε άλλο επίπεδο.

Η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ (FEB) Ελίζα Αγκιλάρ επιβεβαίωσε την είδηση, η οποία αναφέρθηκε αρχικά από την AS, ότι ο Ματέο σχεδιάζει να διοργανώσει ένα ειδικό προπονητικό καμπ με παίκτες πανεπιστημίου τον επόμενο Μάιο, ως προοίμιο του καλοκαιρινού παραθύρου , το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί από ένα ακόμη καμπ μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου. Η FEB γνωρίζει ότι πολλοί από τους παίκτες που θα πρέπει να αγωνιστούν για την εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια βρίσκονται και θα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει την υποχρέωση να τους κάνει να νιώσουν μέρος του έργου: «Το νέο τοπίο του παγκόσμιου μπάσκετ έχει διευρύνει τη γεωγραφική περιοχή στην οποία οι Ισπανοί παίκτες αναπτύσσουν την καριέρα τους. Ο αντίκτυπος των δικαιωμάτων NIL στο οικοσύστημά μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός».

Στην πραγματικότητα, η σημερινή εκδήλωση επικεντρώθηκε κυρίως στο Eurobasket του 2029. Ο εναρκτήριος αγώνας που θα διεξαχθεί στο στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου , θα σηματοδοτήσει ένα ορόσημο για το μπάσκετ της FIBA ​​​​με ένα πιθανό κοινό 80.000 ατόμων, γεγονός που θα το καθιστούσε τον αγώνα μπάσκετ με την υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία των διοργανώσεων της FIBA ​​​​.«Θα ανεβάσει το μπάσκετ σε άλλο επίπεδο, στο ίδιο επίπεδο με άλλες μεγάλες παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις όπως οι τελικοί του NBA, το Super Bowl ή η Formula 1», τόνισε η Αγκιλάρ