Λεμπρόν μετά τον αποκλεισμό από το NBA Cup: «Δεν είναι σωστό για τους Θεούς του μπάσκετ να μιλάμε από τώρα για τα play-offs»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, μετά τον αποκλεισμό των Λος Άντζελες Λέικερς από το Κύπελλο, τόνισε πως δεν είναι σωστό οι «Λιμνάνθρωποι» να σκέφτονται από τώρα τι μπορούν να κάνουν στα play-offs.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς παρουσιάστηκαν ανέτοιμοι στο NBA Cup και γνώρισαν τον αποκλεισμό από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 132-119.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λεμπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για το αν αυτός ο αποκλεισμός δείχνει στους «Λιμνανθρώπους» τι μπορούν να πετύχουν στα play-offs. Ο «Βασιλιάς» ξεκαθάρισε πως δεν έχει νόημα να μιλάει από τώρα για την post-season και ότι αυτό δεν είναι σωστό για τους Θεούς του μπάσκετ.

Αναλυτικά είπε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορούμε να κάνουμε στα play-offs από τον Δεκέμβριο. Το να μιλάμε για το τι ζημιά μπορούμε να κάνουμε στην post-season τον Δεκέμβριο δεν είναι σωστό για τους Θεούς του μπάσκετ».