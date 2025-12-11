ΠΑΟΚ: Αύρα Μυστακίδη, ασύλληπτη ατμόσφαιρα και αποθέωση στο φινάλε (vid)

Με τα λόγια του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη ξεκίνησε η παρακάμερα της νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Πριέβιντζα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η φανταστική ατμόσφαιρα και η συνηθισμένη αποθέωση στο φινάλε.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Group M, αφού επικράτησε με εκατοστάρα της Πριέβιντζα (101-70).

Η «Ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης και ξεχωρίζουν τα λόγια του Αριστοτέλη Μυστακίδη που έδωσε για πρώτη φορά το παρών στο «Παλατάκι», για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Τέλος είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και η καθιερωμένη αποθέωση στο φινάλε με τον Γιαννάκη.

Το σχετικό βίντεο: