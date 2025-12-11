ΑΕΚ: Στην team of the Week του BCL ο Κρις Σίλβα για 3η φορά

Για τρίτη φορά την τρέχουσα σεζόν ο Κρις Σίλβα κέρδισε θέση στην καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας στο Basketball Champions League.

O Kρις Σίλβα πραγματοποιεί σεζόν καριέρας με την φανέλα της ΑΕΚ και οι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κατώφλι του εξετάζοντας την περίπτωση του.

Ο Αμερικανός ψηλός αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης κόντρα στην Λέβιτσε, μετρώντας 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 7/8 σουτ και 33 στην αξιολόγηση.

Μάλιστα ο Σίλβα κέρδισε θέση στην Team of the week για τρίτη φορά την τρέχουσα σεζόν. Μαζί του στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας βρίσκονται οι Τζέι Ντι Νότε (Τραπάνι), Μάλτε Ντέλοου (Άλμπα Βερολίνου), Κιθ Τζόρνταν (Σαμπάχ) και Τζακ Ουάιτ (Μερσίν).