Στο Νο.4 των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers της λίστας Forbes ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ΝΒΑ δημοσίευσε το Forbes, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται πολύ ψηλά.

Συγκεκριμένα στη λίστα Forbes, που αφορά το ΝΒΑ και τους δέκα καλύτερα αμειβόμενους παίκτες, ο Έλληνας σούπερσταρ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 99.1 εκατομμύρια δολάρια και μπροστά του έχει τους Στεφ Κάρι (159.6 εκατ. δολάρια), ΛεΜπρόν Τζέιμς (137.6 εκατ. δολάρια) και Κέβιν Ντουράντ (104.3 εκατ. δολάρια).

Αναλυτικά η λίστα του Top-10: