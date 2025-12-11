Στο Νο.4 των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers της λίστας Forbes ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Συγκεκριμένα στη λίστα Forbes, που αφορά το ΝΒΑ και τους δέκα καλύτερα αμειβόμενους παίκτες, ο Έλληνας σούπερσταρ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 99.1 εκατομμύρια δολάρια και μπροστά του έχει τους Στεφ Κάρι (159.6 εκατ. δολάρια), ΛεΜπρόν Τζέιμς (137.6 εκατ. δολάρια) και Κέβιν Ντουράντ (104.3 εκατ. δολάρια).
Αναλυτικά η λίστα του Top-10:
- Στεφ Κάρι (159.6 εκατ. δολάρια)
- ΛεΜπρόν Τζέιμς (137.6 εκατ. δολάρια)
- Κέβιν Ντουράντ (104.3 εκατ. δολάρια)
- Γιάννης Αντετοκούνμπο (99.1 εκατ. δολάρια)
- Τζέισον Τέιτουμ (79.1 εκατ. δολάρια)
- Άντονι Έντουαρντς (65.6 εκατ. δολάρια)
- Τζοέλ Εμπίντ (65.2 εκατ. δολάρια)
- Τζίμι Μπάτλερ (65.1 εκατ. δολάρια)
- Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (63.3 εκατ. δολάρια)
- Νίκολα Γιόκιτς (63.2 εκατ. δολάρια)