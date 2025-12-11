Elite League: MVP της 10ης αγωνιστικής ο Βάρνερ - MVP Next Gen ο Ροζάκης

Ο Λέσλι Βάρνερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ του Κοροίβου στη νίκη επί της Νίκης Βόλου (96-78) είχε 27 πόντους με 1/2 βολές και 12/14 δίποντα και 2/2 τρίποντα, καθώς επίσης 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κερδισμένα φάουλ σε 31:41. Έτσι συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Αιμίλιος Ροζάκης κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 20χρονος σέντερ στη νίκη της ΝΕ Μεγαρίδος επί του Αιγάλεω (98-79) συγκέντρωσε 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 18 πόντους με 2/4 βολές και 8/10 δίποντα, μαζί με 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 24:21.

Οι διπλοί της αγωνιστικής

Μάιλς Ντούμπαρ (Μαχητές Πειραματικό): 25 πόντοι-10 ριμπάουντ

Κυριάκος Πετανίδης (Κόροιβος Αμαλιάδας): 12 πόντοι-10 ριμπάουντ

Τζόσουα Σάρκεϊ (Αιγάλεω): 21 πόντοι-11 ασίστ

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός): 15 πόντοι-11 ριμπάουντ

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό): 15 πόντοι-11 ριμπάουντ

Γιάννης Τζιβελέκας (Δάφνη): 19 πόντοι-12 ασίστ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 234

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 193

Λέσλι Βάρνερ (Κόροιβος Αμαλιάδας) 193

Τεράν Πέτεγουεϊ (Πρωτέας Βούλας) 184

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 183

Ριμπάουντ

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 91

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 83

Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 80

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 75

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 73

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 69

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 69

Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 66

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 60

Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 51

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 30

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 24

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 23

Βαγγέλης Τουλούπης (Σοφάδες) 22

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 22

Κοψίματα

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 14

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 13

Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 11

Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 10

Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 10

Οικονομία

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 232

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 212

Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 198

Τρέι Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 198

Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 196