Το «έλεος» του Μπαρτζώκα για μεταγραφή ψηλού και ο «floor general» Μόρις (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Μόντε Μόρις χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «floor general» για την ομάδα του, ενώ έδειξε τον εκνευρισμό του όταν ρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός ψάχνει για σέντερ.

Στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη και το αυριανό ματς με την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30) σημείωσε:

«Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά ενάντια στον τρόπο με τον οποίο αμύνεται και επιτίθεται η Μπαρτσελόνα. Η φιλοσοφία του Τσάβι (Πασκουάλ) είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, πάει αρκετά στο ποστ, σε μις-ματς.

Πρέπει να είμαστε δυναμικοί όπως πάντα και πρέπει να έχουμε υπομονή. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που γνωρίζουν την EuroLeague, έχουν πολλά παιχνίδια και ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα παντού και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».

Για την απόκτηση του Μόρις: «Ψάχναμε καιρό να πάρουμε έναν παίκτη. Θέλαμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έναν έναν point guard που να είναι floor general, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτες που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας, οι φόργουορντ μας είναι όλοι καλοί επιθετικοί παίκτες. Χρειαζόμασταν έναν ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μόρις, γιατί έχει να παίξει πάνω από έναν μήνα, από το τελευταίο του ματς με τους Πέισερς και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα. Οκ, το ξέρουμε και το περιμένουμε».

Για το αν ψάχνει ψηλό η ομάδα: «Δηλαδή, έλεος. Τόσο καιρό με ρωτούσατε για αυτό (για κοντό), τώρα που πήραμε θα με ρωτάτε για αυτό (για μεταγραφή ψηλού);»

Και συνέχισε για την Μπαρτσελόνα: «Αυτό το μειονέκτημα, του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή. Νομίζω ότι μια ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, δυσκολεύεται, όταν παίζει πολλά συνεχόμενα ματς και χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλη ενέργεια. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Η Μπαρτσελόνα δείχνει καλά και στο πρωτάθλημά της παίζει καλά και γενικά οι νίκες που έχει κάνει, με τον Παναθηναϊκό ή τον Ερυθρό Αστέρα έξω. Αν κάνει το παιχνίδι που εκείνη θεωρεί, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει, γιατί έχει μεγάλης αξίας παίκτες.

Είχαμε καλές προπονήσεις. Μας λείπει ο Γουόρντ, που χτύπησε και αυτό είναι σημαντικό για εμάς, αλλά νομίζω θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση, γιατί δουλέψαμε σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το κoμμάτι του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι οι ομάδες εξελίσσονται μέσα στη χρονιά και νομίζουμε πως θα βελτιωθεί και η δική μας».