Σατοράνσκι: «Παίζει με κυρίαρχο στυλ ο Ολυμπιακός και έχει μια καλολαδωμένη μηχανή στην επίθεση»

Ο Τόμας Σατοράνσκι ξεχώρισε τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του στο αυριανό εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό (12/12, 21:30) για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα σημείωσε τα δυνατά σημεία των ερυθρολεύκων τονίζοντας: «Δεν νομίζω ότι ο αγώνας έρχεται στην καλύτερη στιγμή μας, αλλά θα είναι μια σημαντική δοκιμασία εναντίον μιας πολύ σταθερής ομάδας που δεν επιτρέπει λάθη. Είναι ένα σημαντικό, πολύ δύσκολο παιχνίδι εναντίον ενός αντιπάλου που παίζει με κυρίαρχο στυλ, πολύ δυνατά στην άμυνα και είναι σαν να έχει μια καλολαδωμένη μηχανή στην επίθεση».

Και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε ενωμένοι και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Η σεζόν είναι πολύ απαιτητική, ίσως λίγο περισσότερο για τις ισπανικές ομάδες επειδή η ACB είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο».