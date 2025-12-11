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Παπαθεοδώρου: «Ευκαιρία της ΑΕΚ να πάει μακριά - Τι αλλάζει στο ελληνικό μπάσκετ η παρουσία ενός πανίσχυρου ΠΑΟΚ» (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τα αποψινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αλλά και τη νέα εποχή Μυστακίδη στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
Παπαθεοδώρου: «Ευκαιρία της ΑΕΚ να πάει μακριά - Τι αλλάζει στο ελληνικό μπάσκετ η παρουσία ενός πανίσχυρου ΠΑΟΚ» (vid)