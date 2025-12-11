Παπαθεοδώρου: «Ευκαιρία της ΑΕΚ να πάει μακριά - Τι αλλάζει στο ελληνικό μπάσκετ η παρουσία ενός πανίσχυρου ΠΑΟΚ» (vid)

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τα αποψινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αλλά και τη νέα εποχή Μυστακίδη στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ.