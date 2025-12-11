Μυστακίδης και παίκτες έγιναν ένα στα αποδυτήρια του PAOK Sports Arena (pic)

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν όλοι χθες στο PAOK Sports Arena, με κεντρικό πρόσωπο τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς παρακολούθησε από κοντά τη νίκη της ομάδας επί της Πριέβιτζα. Μετά το παιχνίδι, χαιρέτησε τον κόσμο και επισκέφθηκε τα αποδυτήρια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παίκτες και το προπονητικό τιμ.

Στην πρώτη του παρουσία σε αγώνα της ομάδας ως νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Μυστακίδης τόνισε ότι: «Βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ομάδα».

Το βράδυ ολοκληρώθηκε με τον Τέλη Μυστακίδη να συμμετέχει στο καθιερωμένο “ζντο” με τους παίκτες, κλείνοντας με χαμόγελα και ενθουσιασμό μια ιδιαίτερη βραδιά στο Παλατάκι.

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία: