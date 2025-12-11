Μπακς: Διαψεύδει ο Κούζμα συνάντηση του Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του

Απάντηση στο ρεπορτάζ του Κρις Χέινς, που έκανε λόγο για συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του, έδωσε ο Κάιλ Κούζμα, διαψεύδοντας πως συνέβη κάτι τέτοιο.
«Δεν θυμάμαι να μας συνάντησε. Δεν έκατσε να μας μιλήσει. Δεν έγινε έτσι», είπε ο Κούζμα, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Τζακ Μαλόουν.
Ο Κρις Χέινς ανέφερε στο ρεπορτάζ του πως ο Greek Freak μίλησε στην υπόλοιπη ομάδα, εξηγώντας πως η προσοχή πρέπει να είναι στο μπάσκετ και όχι στις φήμες περί αποχώρησής του από το Μιλγουόκι. Αυτό ωστόσο όπως φαίνεται δεν επιβεβαιώνεται από τον συμπαίκτη του Αντετοκούνμπο.
Kyle Kuzma says Giannis did NOT meet with his teammates.— NBACentral (@TheDunkCentral) December 10, 2025
"I don't really remember a time he met with us. He didn't sit us down like the apprentice. It didn't go down like that"
(Via @jackmaloneycbs ) pic.twitter.com/K2zBp1wqh8