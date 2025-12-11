Μπακς: Διαψεύδει ο Κούζμα συνάντηση του Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του

Δεν υπήρξε συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του για να τους μιλήσει, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Κάιλ Κούζμα.

Απάντηση στο ρεπορτάζ του Κρις Χέινς, που έκανε λόγο για συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του, έδωσε ο Κάιλ Κούζμα, διαψεύδοντας πως συνέβη κάτι τέτοιο.

«Δεν θυμάμαι να μας συνάντησε. Δεν έκατσε να μας μιλήσει. Δεν έγινε έτσι», είπε ο Κούζμα, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Τζακ Μαλόουν.

Ο Κρις Χέινς ανέφερε στο ρεπορτάζ του πως ο Greek Freak μίλησε στην υπόλοιπη ομάδα, εξηγώντας πως η προσοχή πρέπει να είναι στο μπάσκετ και όχι στις φήμες περί αποχώρησής του από το Μιλγουόκι. Αυτό ωστόσο όπως φαίνεται δεν επιβεβαιώνεται από τον συμπαίκτη του Αντετοκούνμπο.

