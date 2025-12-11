Με τον κόσμο του για την υπέρβαση ο Παναθηναϊκός κόντρα στον αήττητο Ερυθρό Αστέρα

Μια ακόμα υπέρβαση τη φετινή σεζόν ψάχνει ο Παναθηναϊκός που θα υποδεχθεί στις 6μμ τον αήττητο φέτος Ερυθρό Αστέρα της Μάλκοβιτς που ενισχύθηκε με την Ιακούποβα. Χωρίς Μπράουν οι πράσινες.

Το τριφύλλι χτίστηκε φέτος με στόχο το μεγάλο βήμα παραπάνω στις εγχώριες διοργανώσεις και τη διεκδίκηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Ωστόσο τρώγοντας έρχεται η όρεξη κι έτσι μετά το 4-2 στην πρώτη φάση και τις πολύ μεγάλες νίκες στις έδρες Αθηναϊκού, Ολυμπιακού αλλά και της Αβενίδα στο Eurocup, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ψάχνει και… κάτι ακόμα.

Δεδομένου ότι στο Eurocup επιτρέπονται δύο Αμερικανίδες, ο Παναθηναϊκός αφήνει εκτός ρόστερ τη Μπράουν και θα αγωνιστεί με ξένες τις Σεντόνα Πρινς και Φιτζέραλντ, συν την κοινοτική Βίτολα.

Ο Ερυθρός Αστέρας που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης ενισχύθηκε με την Ουκρανή σουτέρ Ιακούποβα που προέρχεται από την Ευρωλίγκα και μέχρι πριν 15 ημέρες ανήκε στη Βαλένθια.

Στο σημερινό ρόστερ της διαθέτει συνολικά 6 παίκτριες ξένες/κοινοτικές.

Προπονήτρια είναι η Μαρίνα Μάλκοβιτς, κόρη του σπουδαίου Μπόζινταρ και παράλληλα head coach της Εθνικής Σερβίας γυναικών και με πολύ μεγάλες διακρίσεις στο βιογραφικό της. Ανάμεσα τους μια κατάκτηση Ευρωλίγκας με τη Φενέρ, του Eurocup αλλά και χρυσά μετάλλια στο Ευρωμπάσκετ με τη Σερβία.

Στον Παναθηναϊκό περιμένουν αρκετό κόσμο σήμερα στο κλειστό του Χολαργού προκειμένου να αποτελέσει τον έκτο παίκτη που θα σπρώξει την ομάδα προς μια νίκη που οι στοιχηματικές ορίζουν ως υπέρβαση (1,26 η νίκη του Αστέρα, 3,45 για τις πράσινες) προφανώς και λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου και του αήττητου που κουβαλάει φέτος.



