Ο Λεμπρόν έκανε πόστερ τον Κορνέτ με αδιανόητη... τσεκουριά (vid)

Στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, για τα προημιτελικά του NBA Cup, ο «Βασιλιάς» έκανε πόστερ τον Λουκ Κορνέτ με απίθανο τόμαχοκ κάρφωμα.
Ο Λεμπρόν, μάλιστα το πανηγύρισε έντονα, αφού σε εκείνο το σημείο μείωσε στους 8 πόντους για τους Λέικερς, με τους «Λιμνάνθρωπους» να κάνουν ένα μίνι comeback από το -20.
Δείτε παρακάτω το video με την καρφωματάρα του Λεμπρόν Τζέιμς:
"OHHHH LEBRON JAMES... A FEROCIOUS FLUSH!"— NBA (@NBA) December 11, 2025
ABSOLUTE POSTER.
And the block on the other end... tap to watch on Prime: https://t.co/7Xzi9OenaC pic.twitter.com/irV3nS4lEZ
"LEBRON JAMES BROUGHT THIS CROWD TO ITS FEET."— NBA (@NBA) December 11, 2025
🗣️🗣️🗣️ https://t.co/tZicQV1lDL pic.twitter.com/PssFE4aKjo