Ο Λεμπρόν έκανε πόστερ τον Κορνέτ με αδιανόητη... τσεκουριά (vid)

Ακόμη και στα 40 του χρόνια ο Λεμπρόν Τζέιμς αποδεικνύει ότι δεν έχει χάσει καθόλου την μεγάλη αθλητικότητα που διαθέτει, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό highlight.

Στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, για τα προημιτελικά του NBA Cup, ο «Βασιλιάς» έκανε πόστερ τον Λουκ Κορνέτ με απίθανο τόμαχοκ κάρφωμα.

Ο Λεμπρόν, μάλιστα το πανηγύρισε έντονα, αφού σε εκείνο το σημείο μείωσε στους 8 πόντους για τους Λέικερς, με τους «Λιμνάνθρωπους» να κάνουν ένα μίνι comeback από το -20.

Δείτε παρακάτω το video με την καρφωματάρα του Λεμπρόν Τζέιμς: