Οι τρομακτικοί Θάντερ ισοπέδωσαν τους Σανς και έφυγαν για τα ημιτελικά του NBA Cup

Με εμφάνιση που προκάλεσε τρόμο στους αντιπάλους τους, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Φοίνιξ Σανς με 138-89, κλείνοντας την θέση τους στα ημιτελικά του NBA Cup.

Το... τρένο των πρωταθλητών ετοιμάζεται για το Λας Βέγκας, αφού ούτε οι Φοίνιξ Σανς μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που μέσα σε λίγους μήνες ετοιμάζονται για ακόμη ένα τρόπαιο.

Οι Θάντερ μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις, αφού προηγήθηκαν με 38-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 26 πόντων (74-48)!

Οι γηπεδούχοι δεν έριξαν ρυθμό ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου εκτόξευσαν την διαφορά πάνω από τους 30 πόντους, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη που τους έδωσε το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Πλέον, οι Θάντερ περιμένουν το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, για να μάθουν την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στο Λας Βέγκας.

O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ηγήθηκε των Θάντερ για ακόμη ένα ματς έχοντας 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Τζαμάρι Μπουγέα να ξεχωρίζει για τους Σανς με 14 πόντους και 6 ασίστ.

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