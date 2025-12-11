Μυθικός Χατσιμούρα: «Θα πόνταρα το έπαθλο του NBA Cup στην ρουλέτα αλλά φοβήθηκα»

Ο Ρούι Χατσιμούρα αποκάλυψε με επικό τρόπο την σκέψη που έκανε να ποντάρει τα 500 χιλιάδες δολάρια που πήραν οι παίκτες των Λέικερς για την κατάκτηση του NBA Cup πριν δύο χρόνια στην ρουλέτα!

Η φετινή έκδοση του Κυπέλλου του NBA μπαίνει στην τελική ευθεία, με τους Νικς και τους Mάτζικ να αποτελούν το ζευγάρι των ημιτελικών για την Ανατολή, ενώ Θάντερ-Σανς και Λέικερς-Σπερς θα παλέψουν για τα άλλα δύο εισιτήρια.

Οι «Λιμνάνθρωποι», μάλιστα ήταν η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το NBA Cup πριν από δύο χρόνια, με τους ημιτελικούς και τον τελικό να διεξάγονται στο Λας Βέγκας με μεγάλο χρηματικό έπαθλο για τους παίκτες της ομάδας που θα κατακτήσει το Κύπελλο.

Ο Ρούι Χατσιμούρα, μιλώντας για την αναμέτρηση των Λέικερς με τους Σπερς, αποκάλυψε τι έκανε τα χρήματα που πήρε πριν δύο χρόνια αλλά και την σκέψη που έκανε να τα ποντάρει στην ρουλέτα.

«Αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αλλά ήθελα να τα ποντάρω όλα στο μαύρο στην ρουλέτα. Δεν το έκανα φοβήθηκα, δεν θα πω ψέματα», ανέφερε ο Ιάπωνας φόργουορντ των «Λιμνάνθρωπων».