Μυθικός Χατσιμούρα: «Θα πόνταρα το έπαθλο του NBA Cup στην ρουλέτα αλλά φοβήθηκα»

Η φετινή έκδοση του Κυπέλλου του NBA μπαίνει στην τελική ευθεία, με τους Νικς και τους Mάτζικ να αποτελούν το ζευγάρι των ημιτελικών για την Ανατολή, ενώ Θάντερ-Σανς και Λέικερς-Σπερς θα παλέψουν για τα άλλα δύο εισιτήρια.
Οι «Λιμνάνθρωποι», μάλιστα ήταν η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το NBA Cup πριν από δύο χρόνια, με τους ημιτελικούς και τον τελικό να διεξάγονται στο Λας Βέγκας με μεγάλο χρηματικό έπαθλο για τους παίκτες της ομάδας που θα κατακτήσει το Κύπελλο.
Ο Ρούι Χατσιμούρα, μιλώντας για την αναμέτρηση των Λέικερς με τους Σπερς, αποκάλυψε τι έκανε τα χρήματα που πήρε πριν δύο χρόνια αλλά και την σκέψη που έκανε να τα ποντάρει στην ρουλέτα.
«Αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αλλά ήθελα να τα ποντάρω όλα στο μαύρο στην ρουλέτα. Δεν το έκανα φοβήθηκα, δεν θα πω ψέματα», ανέφερε ο Ιάπωνας φόργουορντ των «Λιμνάνθρωπων».
Rui Hachimura thinks he bought a car with the $500K Lakers players received after winning the inaugural NBA Cup two years ago.— Khobi Price (@khobi_price) December 10, 2025
Said he was originally going to bet all of the prize pool money on black on roulette, but had second thoughts.
"I got scared. I’m not going to lie.” pic.twitter.com/h2Xjy2ReYI