Σοκ στους Μάβερικς: Τέλος η σεζόν για Λάιβλι που μπαίνει στο χειρουργείο

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ντάλας Μάβερικς, που θα χάσουν τον Ντέρεκ Λάιβλι για το υπόλοιπο της σεζόν!

Ο 21χρονος σέντερ ταλαιπωρείται έντονα από τραυματισμούς στο δεξί πόδι και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για επέμβαση που θα αποκαταστήσει το πρόβλημα αλλά θα τον θέσει νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο νεαρός ψηλός των Μάβερικς, έχει αγωνιστεί μόλις σε εφτά παιχνίδια φέτος και η χειρουργική επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να απαλλαγεί οριστικά από τις επίμονες ενοχλήσεις στο πόδι του.