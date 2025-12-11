Σοκ στους Μάβερικς: Τέλος η σεζόν για Λάιβλι που μπαίνει στο χειρουργείο

Ο 21χρονος σέντερ ταλαιπωρείται έντονα από τραυματισμούς στο δεξί πόδι και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για επέμβαση που θα αποκαταστήσει το πρόβλημα αλλά θα τον θέσει νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.
Ο νεαρός ψηλός των Μάβερικς, έχει αγωνιστεί μόλις σε εφτά παιχνίδια φέτος και η χειρουργική επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να απαλλαγεί οριστικά από τις επίμονες ενοχλήσεις στο πόδι του.
Dallas Mavericks center Dereck Lively II will undergo season-ending right foot procedure to address lingering discomfort, sources tell me and Tim MacMahon. Lively, who played 7 games this season, is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/OWWnqnS1lD— Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2025