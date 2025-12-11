Εurocup Γυναικών: Ρίχνονται στην μάχη των «16» Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός ρίχνονται στην μάχη των «16» για το Eurocup Γυναικών με τις ελληνικές ομάδες να ψάχνουν την πρόκριση στα προημιτελικά σε διπλούς αγώνες.

Στην μάχη του Eurocup Γυναικών για την φάση των «16» ρίχνονται οι ελληνικές ομάδες. Να σημειώσουμε ότι η πρόκριση κρίνεται στις δυο νίκες, ενώ σε περίπτωση 1-1 θα μετράει η διαφορά της νίκης της εκάστοτε ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (18:00), με την ομάδα της Σελέν Ερντέν να είναι ασταμάτητη την τρέχουσα σεζόν, προερχόμενη από σερί 8 νικών. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κέλτερν - Σοσνόβιετς

Ο Ολυμπιακός που «υποβιβάστηκε» από την Euroleague Γυναικών, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ελιτζούρ Ραμλά (19:00), με τις «ερυθρόλευκες» να είναι το φαβορί της σειράς.

Τέλος, ο Αθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Γιάρις (21:30), με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου σε περίπτωση πρόκρισης να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Σοπρόν - Μπεσίκτας.