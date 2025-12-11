Εurocup Γυναικών: Ρίχνονται στην μάχη των «16» Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Αθηναϊκός

Στην μάχη του Eurocup Γυναικών για την φάση των «16» ρίχνονται οι ελληνικές ομάδες. Να σημειώσουμε ότι η πρόκριση κρίνεται στις δυο νίκες, ενώ σε περίπτωση 1-1 θα μετράει η διαφορά της νίκης της εκάστοτε ομάδας.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (18:00), με την ομάδα της Σελέν Ερντέν να είναι ασταμάτητη την τρέχουσα σεζόν, προερχόμενη από σερί 8 νικών. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κέλτερν - Σοσνόβιετς
Ο Ολυμπιακός που «υποβιβάστηκε» από την Euroleague Γυναικών, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ελιτζούρ Ραμλά (19:00), με τις «ερυθρόλευκες» να είναι το φαβορί της σειράς.
Τέλος, ο Αθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Γιάρις (21:30), με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου σε περίπτωση πρόκρισης να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Σοπρόν - Μπεσίκτας.