Η επένδυση του Γιάννη στη Νέα Υόρκη που άναψε... φωτιές στα σενάρια

Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν φουντώσει για τα καλά στην Αμερική και μια κίνηση του Έλληνα σούπερ σταρ «άναψε φωτιές».

Ο «Greek Freak» φέρεται να έχει ζητήσει από τους Μπακς να δοθεί μέσω trade σε ομάδα που θα του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το δεύτερο του πρωτάθλημα στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δείχνει προτίμηση στους Νιου Γιορκ Νικς, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μάλιστα προχώρησε σε μια ιδιαίτερη επενδυτική κίνηση αφού αγόρασε πολυκατοικία 26.902 τετραγωνικών στην οδό Clarkson Avenue 111 στο Prospect Lefferts Gardens στο Μπρούκλιν, έναντι 14.1 εκατομμυρίων δολαρίων, ρίχνοντας νερό στον μύλο των σεναρίων!

Βάση του δημοσιεύματος η αγορά του ακινήτου έγινε στις 18 Νοεμβρίου του 2025 και ολοκληρώθηκε τυπικά στις 9 Δεκεμβρίου, με την κίνηση του «Greek Freak» να έχει βάλει για τα καλά «φωτιά» στα σενάρια για το μέλλον του και ενδεχόμενη μετακίνησή του στους Νικς.