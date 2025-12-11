Η επένδυση του Γιάννη στη Νέα Υόρκη που άναψε... φωτιές στα σενάρια

Ο «Greek Freak» φέρεται να έχει ζητήσει από τους Μπακς να δοθεί μέσω trade σε ομάδα που θα του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το δεύτερο του πρωτάθλημα στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δείχνει προτίμηση στους Νιου Γιορκ Νικς, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μάλιστα προχώρησε σε μια ιδιαίτερη επενδυτική κίνηση αφού αγόρασε πολυκατοικία 26.902 τετραγωνικών στην οδό Clarkson Avenue 111 στο Prospect Lefferts Gardens στο Μπρούκλιν, έναντι 14.1 εκατομμυρίων δολαρίων, ρίχνοντας νερό στον μύλο των σεναρίων!
Βάση του δημοσιεύματος η αγορά του ακινήτου έγινε στις 18 Νοεμβρίου του 2025 και ολοκληρώθηκε τυπικά στις 9 Δεκεμβρίου, με την κίνηση του «Greek Freak» να έχει βάλει για τα καλά «φωτιά» στα σενάρια για το μέλλον του και ενδεχόμενη μετακίνησή του στους Νικς.
SALE— Traded: New York (@tradedny) December 10, 2025
IMAGE: Giannis Antetokounmpo
DATE: 11/18/2025
ADDRESS: 111 Clarkson Avenue
MARKET: Prospect Lefferts Gardens, Brooklyn
ASSET TYPE: MultiFamily
BUYER: Giannis Antetokounmpo
SELLER: Seth Brown & Richard Ludwig
SALE PRICE: $14,098,000
SF: 26,902 ~ PPSF: $524
NOTE: Giannis… pic.twitter.com/58K8s7IHuK