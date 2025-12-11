Προτάθηκε και εξετάζεται από τον ΠΑΟΚ ο Ντούσαν Τανάσκοβιτς

Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει μπει στη νέα εποχή και προχωράει με γοργά βήματα τον μεταγραφικό σχεδιασμό για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Ήδη οι «ασπρόμαυροι» έχουν ανακοινώσει την απόκτηση του Μπριν Ταϊρί, ενώ στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο Τίμι Άλεν για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ, όμως δεν σταματάει εκεί αφού έχει έρθει σε προφορική συμφωνία και με τον Πάτρικ Μπέβερλι, που αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα για να υπογράψει στους «ασπρόμαυρους».

Μετά το τέλος του αγώνα με την Πριεβίζντα, ο Γιούρι Ζντοβτς ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για «ψηλό» και μια περίπτωση που προτάθηκε και εξετάζεται από τους ανθρώπους του Δικεφάλου είναι αυτή του 24χρονου σέντερ, Ντούσαν Τανάσκοβιτς.

O ύψους 2.08 καλαθοσφαιριστής αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Παρτιζάν και από το 2018 έως το 2022, δόθηκε δανεικός σε Μλάντοστ και Ντούναβ, ενώ την σεζόν 2022/2023 αγωνίστηκε στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Την επόμενη σεζόν ακολούθησε το πέρασμά του από την ΜΖΤ Σκοπίων, ενώ την σεζόν 2024/2025 αγωνίστηκε στην Μέγκα, για να επιστρέψει φέτος στην Μπόρατς.

Την φετινή σεζόν ο 24χρονος σέντερ, έχει 20.6 πόντους, 7.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.6 μπλοκ ανά παιχνίδι στο βοσνιακό πρωτάθλημα και 13.0 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ στην δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας.