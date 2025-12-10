Ο Νίκολς έκανε ότι ήθελε, ήταν ασταμάτητος (25π. 6ασ.) και το Περιστέρι έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Ισπανίαμ επικρατώντας της Σαραγόσα με 92-80 για την δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης στην Ισπανία. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα, σούταρε με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (10/24τρ.) και έφυγαν με ένα σπουδαίο διπλό επικρατώντας της Σαραγόσα με 92-80.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup και την 2η αγωνιστική υποδέχεται την Σάσαρι.

Ο Τάι Νίκολς έκανε φοβερή εμφάνιση, με τον Αμερικανό να μετρά 25 πόντους, με 6 ασίστ και 9/16 σουτ. «Διπλή» εμφάνιση από τον Βαν Τούρμπεγκεν με 19 πόντους και ριμπάουντ, στους 13 πόντους σταμάτησε ο Σι Τζέι Χάρις.

Από την άλλη πλευρά ο Σάντι Γιούστα ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, με τον Χόακιν Ροντρίγκεζ να συμπληρώνει επίσης 18 πόντους. Διψήφιος και ο Μάρκο Σπίσου με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ανταγωνιστικό πρόσωπο το Περιστέρι, κυρίαρχος ο Γιούστα και προβάδισμα για την Σαραγόσα

Δυναμικά μπήκε στο παιχνίδι το Περιστέρι, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να παίρνει προβάδισμα (2-6, 7-10 στο 3’), ελέγχοντας τον ρυθμό της αναμέτρησης. Ο Νίκολς έδινε επιθετικές λύσεις στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων (+6 10-16 στο 5’), με την Σαραγόσα να τρέχει σερί 10-0 για να πάρει τα ηνία του παιχνιδιού (20-16 στο 9’). Η Ισπανική ομάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +1 (22-21), με το Περιστέρι να έχει χάσει το αρχικό του μομέντουμ.

Με τρίποντο του Χοακίν Ροντρίγκεζ μπήκε η ισπανική ομάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με το Περιστέρι να απαντά με 8-0 σερί για να πάρει αέρα 4π. (25-29 στο 12’). Η Σαραγόσα έσφιξε την άμυνα τους, Γιούστα και Σπίσου έδωσαν σκορ και ενέργεια για να μειώσουν στον πόντο (28-29 στο 14’), με τους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου να εμφανίζουν ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ο Γιούστα έκανε ότι ήθελε στην ρακέτα, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν την διαφορά στο +6 (39-33 στο 19’), την ώρα που το Περιστέρι έχασε την συγκέντρωση του στο φινάλε του ημιχρόνου (-5, 43-38).

O Nίκολς «οργίασε» στην επίθεση, το Περιστέρι έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Σαραγόσα

Η Σαραγόσα διατήρησε το προβάδισμα της στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (47-42 στο 21’), με το Φαν Τούμπεργκεν να δίνει συνεχώς επιθετικές λύσεις στο Περιστέρι (49-44 στο 22’). O Aμερικανός άσος έφερε σε απόλυτη ισορροπία το ματς (49-49 στο 24’), φτάνοντας τους 15π με τον Καρντένας να βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους με τρίποντο (51-54 στο 25’). Ο Κουμάντζε έδωσε σκορ από την ρακέτα (59-55 στο 29’), με την Σαραγόσα να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +2 (61-59), σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο.

Με 10-0 σερί μπήκε το Περιστέρι στο τέταρτο δεκάλεπτο, ανοίγοντας την διαφορά στο +8 (61-69 στο 33'), με τους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου να κρατούν χωρίς καλάθι την Σαραγόσα για περισσότερο από 3'. Χοακίν Ροντρίγκεθ και Γιούστα μείωσαν σε απόσταση ενός σουτ (66-69 στο 34'), ωστόσο η ομάδα των Δυτικών Προαστίων είχε φέρει το ματς στα μέτρα της, ήλεγχε το ρυθμο, με τον Νίκολς να «οργιάζει» επιθετικά (17π.) για το +11 στο 38' (73-84). Πλέον τα τελευταία δυο λεπτά οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν απειλήθηκαν και έφτασαν σε ένα σπουδαίο διπλό στην πρεμιέρα της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 43-38, 61-59, 80-92.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης