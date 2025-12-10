«Ο ΠΑΟΚ έκανε κίνηση για τον Καμπόκλο»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ, ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρό του τον Μπρούνο Καμπόκλο της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη αποκτήσει τον Μπριν Ταϊρί, ενώ οι λεπτομέρειες μένουν για να κάνουν δικό τους τον Τίμι Άλεν. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έβαλε… φωτιά, καθώς σε ένα χαρτάκι πίσω από το τηλέφωνό του φάνηκαν τα ονόματα των Ταϊρί και Άλεν, αλλά και εκείνο του Πάτρικ Μπέβερλι!

Το όνομα του Αμερικανού επιβεβαιώνει και ρεπορτάζ από το Ισραήλ, με τη Νόα Πόπλινγκερ του Sport5 να αποκαλύπτει ένα ακόμα όνομα για τους «ασπρόμαυρους».

Κι αυτό δεν είναι άλλο από τον Μπρούνο Καμπόκλο που ανήκει στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με τον Βραζιλιάνο ψηλό να μην υπολογίζεται.

Ο φόργουορντ-σέντερ δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί φέτος, καθώς τώρα επέστρεψε από ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε από την αρχή της σεζόν.

«Ο ΠΑΟΚ έκανε κίνηση για τον Μπρούνο Καμπόκλο, τον σέντερ της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στις προπονήσεις. Ταυτόχρονα, η ομάδα προσπαθεί να αποκτήσει τον Πάτρικ Μπέβερλι» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.