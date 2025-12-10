Nέος χορηγός στην ΚΑΕ Μαρούσι

Η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την Chery, μια από τις κορυφαίες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το Spanos Group.

Η Chery αναλαμβάνει τον ρόλο του Ονοματοδότη και Χρυσού Χορηγού της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026, με το σωματείο να αγωνίζεται επίσημα υπό τη νέα ονομασία ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY. Η συνεργασία αποτελεί ορόσημο για την ΚΑΕ, καθώς ενισχύει σε πολλαπλά επίπεδα την οργανωτική και αγωνιστική της εξέλιξη.

Στρατηγικοί άξονεςσυνεργασίας

· Ενίσχυση της σταθερότητας και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής πορείας της ΚΑΕ

· Αναβάθμιση οργανωτικών δομών και λειτουργικών διαδικασιών

· Ενίσχυση της παρουσίας στο ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα

· Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για φιλάθλους, συνεργάτες και τοπική κοινωνία

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ κ. Θεοφάνη Ταρνατώρου:

«Η συνεργασία με την Chery αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επόμενη ημέρα της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ. Ως Ονοματοδότης και Χρυσός Χορηγός, η Chery συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο στοχεύει στη σταθεροποίηση, την ενδυνάμωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συλλόγου.

Παράλληλα, η παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δημιουργεί νέα δεδομένα για τον χώρο της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Η επιλογή της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ως συνεργάτη σε αυτή τη σημαντική εμπορική και στρατηγική είσοδο υπογραμμίζει τη δυναμική, την αξιοπιστία και τη θεσμική ωριμότητα του οργανισμού μας. Θεωρούμε ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι ένα διεθνές brand με αναπτυξιακό προσανατολισμό επιλέγει να συνδεθεί με την ομάδα μας σε τόσο κομβική χρονική στιγμή.

Το ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY δεν είναι απλώς μία νέα ονομασία. Αποτελεί ένα σύμβολο της κοινής φιλοδοξίας μας να εξελιχθούμε, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο ελληνικό αθλητισμό και να δημιουργήσουμε νέα αξία για τους φιλάθλους, την τοπική κοινωνία και, ευρύτερα, για την ελληνική αγορά. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.»

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου SpanosGroup κ. Γεώργιου Σπανού:

«Η συνεργασία με την ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την Chery και το SpanosGroup, καθώς ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, έχοντας ως πυλώνες την καινοτομία, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα. Για περισσότερα από 22 χρόνια, η Chery αναπτύσσει τεχνολογίες και οχήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, ενώ το SpanosGroup παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο αθλητισμός, ως φορέας αξιών όπως συνεργασία, συνέπεια και αφοσίωση, βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Η επιλογή του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY δεν είναι τυχαία· πρόκειται για έναν ιστορικό οργανισμό που εκφράζει τις ίδιες αρχές, τη δυναμική και το όραμα που επιθυμούμε να υπηρετούμε.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει σημαντικές προοπτικές και για τις δύο πλευρές, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία, τους φιλάθλους και το ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στηρίζουμε το νέο ξεκίνημα ως ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY και προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική και επιτυχημένη πορεία, εντός και εκτός γηπέδου.»

Προφίλ Chery Greece

Η είσοδος της εταιρείας στην ελληνική αγορά πραγματοποιείται μέσω του SpanosGroup, ενός από τους ιστορικότερους και πλέον καταξιωμένους ομίλους στον κλάδο της ελληνικής αυτοκίνησης. Το SpanosGroup εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εκτεταμένο δίκτυο υποστήριξης και ολοκληρωμένη εμπορική παρουσία, θέτοντας στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της Chery στην Ελλάδα.

Η Chery αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και καινοτόμους οργανισμούς της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με ισχυρή παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες, διαρκή επένδυση στην τεχνολογία, την ποιότητα και την ασφάλεια και σημαντική διεθνή εξαγωγική δραστηριότητα.Πρόκειται για την 1η εταιρεία σε εξαγωγές αυτοκινήτων τα τελευταία 22 χρόνια.