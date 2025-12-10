Ο Άρης έβαλε ξανά δύσκολα στον εαυτό του, πέταξε στα σκουπίδια την πολύ καλή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, αλλά άντεξε στο φινάλε και χάρη στις βολές των Άντζουσιτς και Μήτρου-Λονγκ πανηγύρισε τη νίκη επί της Βενέτσια με 90-86.

Ο Άρης έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έφτασε τέσσερις φορές στο +14, όμως στην τρίτη περίοδο επέτρεψε στη Βενέτσια να τρέξει στο γήπεδο και να κάνει το παιχνίδι της. Επιθετικά ο Άρης εμφάνισε το κακό του πρόσωπο, όμως στην τέταρτη περίοδο κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και χάρη στην ψυχραιμία των Άντζουσιτς και Μήτρου-Λονγκ να πάρει τη νίκη.

Με τη νίκη αυτή ο Άρης βελτιώνει το ρεκόρ του στο 5-5 και ρίχνει τη Βενέτσια στο 4-6, την οποία είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο. Αυτομάτως αποκτάει πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία στην προσπάθεια και των δύο ομάδων για την εξασφάλιση μίας θέσης μέσα στην πρώτη εξάδα του Α' ομίλου του Eurocup, που δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Μπράις Τζόουνς πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ κέρδισε και 8 φάουλ, Ντανίλο Άντζουσιτς και Αμίν Νουά πρόσθεσαν από 12 πόντους και ο Άρνολντας Κουλμπόκα έβαλε 11 πόντους. Για τη Βενέτσια ξεχώρισαν επιθετικά ο Αρ Τζέι Κόουλ με 20 πόντους και ο Κάιλ Μπόουμαν με 21 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (11η) ο Άρης παίζει στη Γερμανία κόντρα στην ουραγό Χάμπουργκ Τάουερς (17/12, 20:30), ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα αντιμετωπίζει το προσεχές Σάββατο τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο (13/12, 16:00).

Με Τζόουνς «μαέστρο» και επιθετική πολυφωνία ως το +14 ο Άρης

Η Βενέτσια μπήκε πιο ζεστή στο παιχνίδι, οι Κόουλ και Μπόουμαν έβαλαν τα τρίποντα (0-6), ο Άρης απαντούσε με τις βολές του Νουά (7-9), αλλά η άμυνά του προβλημάτιζε από νωρίς. Ο Μπόουμαν πέτυχε άλλα δύο τρίποντα για το 13-17, όμως εκεί ο Άρης αντέδρασε. Τρέχοντας σερί 10-0 και με τρίποντο του Κουλμπόκα προσπέρασε με 23-17, βάζοντας δυνατά και τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι. Ο Κόουλ διέκοψε αυτό το σερί, αλλά μόνο προσωρινά, καθώς οι κιτρινόμαυροι έφυγαν στο +14 (33-19) με Μποχωρίδη και Κουλμπόκα λίγο πριν το 33-22 της πρώτης περιόδου.

Ο Άρης κατάφερνε να διατηρεί διψήφια απόσταση, η Βενέτσια επέμενε από το τρίποντο (5/13), το ίδιο και ο Άρης που ήταν όμως πιο εύστοχος (6/12) χάρη και στον Μποχωρίδη (3/3 τρ.) πήγε ξανά στο +14 (40-26 και 43-29). Δύο καλάθια και μία ασίστ του Ουίλτζερ για τρίποντο του Κάντι έβαλαν την ιταλική ομάδα ξανά στο παιχνίδι με σερί 0-7 (45-38), ωστόσο ο Άρης ελέγχοντας τα ριμπάουντ και διαβάζοντας τις φάσεις δημιούργησε ξανά διψήφια διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου με το 56-43, διάστημα στο οποίο ο Τζόουνς είχε αγγίξει ήδη το νταμπλ-νταμπλ (10π., 9ασ.).

Τα έκανε... θάλασσα ο Άρης στην τρίτη περίοδο, άντεξε στο τέλος και πήρε τη νίκη

Ένα σερί 0-7 των φιλοξενούμενων με τον Κόουλ μπροστάρη διαμόρφωσε το 56-48 και μετά από ένα δίλεπτο βιαστικών επιλογών και λαθών και από τις δύο πλευρές το σκορ έγραψε 65-57. Ο Άρης δεν μπορούσε να ηρεμήσει το παιχνίδι του επιθετικά, έδειχνε να έχει χάσει τις αρχές του και δύο τρίποντα από Κόουλ και Κάντι έφεραν τη Βενέτσια σε απόσταση καλαθιού (65-63). Ο Ίνοκ έδωσε μια ανάσα σκοράροντας από κοντά και ο Κουλμπόκα με τρίποντο έκανε το 70-63 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Η άμυνα των κιτρινόμαυρων συνέχισε να… μπάζει νερά, η Βενέτσια χτυπούσε στο transition και με τον Μπόουμαν μείωσε στο 70-69. Ο Τζόουνς διάβασε σωστά δύο φάσεις και εκτελώντας στη μία και μοιράζοντας στον Κουλμπόκα στη δεύτερη, ο Άρης ξέφυγε με 76-69. Και πάλι όμως η Βενέτσια επέστρεψε και με τους Κόουλ και Ουίλτζερ πλησίασε στο 80-77. Τζόουνς και Κόουλ διαμόρφωσαν το 84-81 και στο 38’ ο Άρης ανανεώνοντας τρεις διαδοχικές επιθέσεις του έκανε το 86-81 με 2/2 βολές του Νουά. Το φινάλε ήταν δραματικό, με τον Κόουλ να κρατάει ζωντανή τη Βενέτσια και τον Ουίλτζερ να μειώνει με τρίποντο σε 86-84. Ωστόσo, ο Άντζουσιτς και ο Μήτρου-Λονγκ αποδείχθηκαν πολύ ψύχραιμοι, έβαλαν τις βολές τους στα 21’’ και στα 8’’ αντίστοιχα μετά από ένα κομβικό επιθετικό ριμπάουντ του Χάρελ και εν τέλει έδωσαν την αγχωτική νίκη στους κιτρινόμαυρους.

Τα δεκάλεπτα: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.