Αποκάλυψη Μυστακίδη: Έγραψε σε χαρτάκι την μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι (pic)

Ο Τέλης Μυστακίδης προέβη άθελα του (;) σε μια απίθανη αποκάλυψη, καθώς πίσω από το κινητό του μερικά λεπτά προτού μιλήσει για πρώτη φορά είχε τα τρία ονόματα των μεταγραφών του Δικεφάλου με το όνομα του Πάτρικ Μπέβερλι να ξεχωρίζει.

Ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο Παλατάκι για τον αγώνα με την Πριεβίτζα για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup και όπως φαίνεται προέβη άθελα του σε μια απίθανη αποκάλυψη μεταγραφής.

Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είχε κολλημένο στο κινητό του ένα χαρτάκι με τρία ονόματα για μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ταϊρί, Άλεν και... Πάτρικ Μπέβερλι. Ο πρώτος ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, ο δεύτερος βρίσκεται πολύ κοντά και ο τρίτος θα κάνει.... μπουμ αν πατήσει Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ την φώτο με το χαρτάκι πίσω από το κινητό του Τέλη Μυστακίδη: