Αποκάλυψη Μυστακίδη: Έγραψε σε χαρτάκι την μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι (pic)

Ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο Παλατάκι για τον αγώνα με την Πριεβίτζα για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup και όπως φαίνεται προέβη άθελα του σε μια απίθανη αποκάλυψη μεταγραφής.
Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είχε κολλημένο στο κινητό του ένα χαρτάκι με τρία ονόματα για μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ταϊρί, Άλεν και... Πάτρικ Μπέβερλι. Ο πρώτος ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, ο δεύτερος βρίσκεται πολύ κοντά και ο τρίτος θα κάνει.... μπουμ αν πατήσει Θεσσαλονίκη.
Δείτε εδώ την φώτο με το χαρτάκι πίσω από το κινητό του Τέλη Μυστακίδη: