Μυστακίδης: «Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ - Θα μιλήσουμε με πράξεις» (vids)

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στις πρώτες του δηλώσεις ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ανέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ, τονίζοντας πως θα μιλήσουμε με πράξεις.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρίσκεται στο PAOK Sports Arena, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως θα μιλήσουμε με πράξεις, προϊδεάζοντας τη συνέχεια ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, κατά την είσοδό του στη... σάλα, αποθεώθηκε από τον κόσμο του Δικεφάλου, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς στο γήπεδο ενόψει του αγώνα με τη Πριεβίζντα.

Aναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε, ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα, δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα είχα στην καρδιά μου.

Είναι καλό που θα μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους και τους παίκτες. Στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ομάδα δική τους, αλλά για τους φιλάθλους και τους παίκτες. Γενικά έχω την αίσθηση ότι καλύτερα είναι να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε».