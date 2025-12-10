Το... τρένο του Βίκου Ιωαννίνων πέρασε και από την Χαλκίδα

Το τρένο του Βίκου δεν σταμάτησε ούτε στην Χαλκίδα, με την ομάδα από τα Ιωάννινα να κερδίζει την ΑΓΕΧ με 72-52, πιάνοντας κορυφή.

Η 10η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με τους Vikos Φalcons να νικούν με 72-52 την ΑΓΕΧ εκτός έδρας. Έτσι η ομάδα των Ιωαννίνων ανέβηκε στο 9-1 και έπιασε στην κορυφή την Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, ενώ η ομάδα της Χαλκίδας υποχώρησε στο 5-5.

ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons 52-72

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Θεονάς-Μαλαμάς (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 8-29, 29-42, 43-53, 52-72

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 18, Παπαρέγκας 2, Μελισσαράτος 8 (1), Γερομιχαλός 6 (2), Μιχαήλ, Χάμιλτον 4, Νέσης 8, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 6, Σάμαρτζιτς, Ζερβός

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 10 (2), Σιμιτζής 3 (1), Γεωργίου, Άντερσον 10 (2), Γράβας 14 (4), Διαμαντάκος 10, Καμπερίδης, Βασιλείου, Τσούκας 8 (2), Αρνόκουρος 5, Μαστρογιαννόπουλος 12 (2)

Δείτε εδώ την στατιστική

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας