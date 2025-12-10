Μισιακός: «Πολύ δυνατό πρώτο τεστ, τα δείγματα γραφής μάς κρατούν αισιόδοξους»

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Δημήτρης Μισιακός, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Τα παιδία παίζει» του EOK WebRadio και μετέφερε τις εντυπώσεις του από το τουρνουά ISCAR, στο οποίο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε την 4η θέση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τις εντυπώσεις του από το τουρνουά: «Κατά παράδοση, το τουρνουά ISCAR είναι ένα πολύ δυνατό τουρνουά. Φέτος, μάλιστα, ήταν ακόμα πιο δυνατό, καθώς οι πιο πολλές ομάδες ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, με παρουσίες όπως η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Γερμανία. Είχαν καλές “φουρνιές” σαν αθλητές και αυτό το έκανε εξαιρετικά ανταγωνιστικό το όλο περιβάλλον. Για εμάς ήταν ένα πολύ δυνατό πρώτο τεστ ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε, τα παιδιά να καταλάβουν πως το επίπεδο ανταγωνισμού είναι πολύ υψηλό. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το τουρνουά αυτό για εμάς».

Για τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης «φουρνιάς» των παίδων: «Οι ομάδες “χτίζονται” και εκτός παρκέ με το πώς συμπεριφέρονται στο ξενοδοχείο, έξω απ’ την προπόνηση, με το πώς συμπεριφέρεται ο ένας αθλητής στον άλλον. Είναι πολύ καλή αυτή η “φουρνιά” στον τρόπο συμπεριφοράς, αλληλοβοήθειας, σεβασμού. Πέρα από τον χαρακτήρα όμως, που είναι πολύ βασικό στοιχείο, τα παιδιά αυτά έχουν κάνει βήματα προόδου αγωνιστικά σε σχέση με το πώς ξεκίνησαν στην αρχή της χρονιάς και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί στο τουρνουά και τα παιδιά άφησαν αρκετά θετικά μηνύματα. Παρ’ ότι έχασαν από την Ιταλία και την Τουρκία, τα δείγματα γραφής μάς κρατούν αισιόδοξους. Υπάρχουν αθλητές που έχουν ταλέντο, ωστόσο αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι χρειάζονται πάρα πολλή δουλειά, ατομικά και ομαδικά, γιατί το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό στο διεθνές επίπεδο. Το μήνυμα που έχουμε τονίσει στα παιδιά είναι πως πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ σε στοιχεία που υστερούμε σαν ελληνικό πρωτάθλημα, όπως η ταχύτητα και η δύναμη. Επίσης, να καταλάβουν πως ο ανταγωνισμός πια δεν είναι μόνο τοπικός, αλλά είναι και σε διεθνές επίπεδο, οπότε πρέπει να αρχίζουν να σκέφτονται σε πιο ευρύ πλαίσιο».

Για την ενσωμάτωση του ταλέντου των παιδιών στην Εθνική ομάδα: «Ένα κομμάτι που μετράει στην επιλογή είναι σίγουρα είναι ένα παιδί να έχει ταλέντο και να ξεχωρίζει στην ομάδα του με τον τρόπο που παίζει και συμπεριφέρεται. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Το επόμενο είναι το πώς ένα παιδί μπορεί να θυσιάσει ή να προσφέρει το ταλέντο που έχει στην υπηρεσία της Εθνικής ομάδας, πώς μπορεί να το ενσωματώσει σε αυτήν. Δεν είναι πάντα σίγουρο πως ένα παιδί με υψηλό ταλέντο θα μπορέσει να το προσφέρει και μέσα σε ένα πλαίσιο Εθνικής ομάδας. Είναι χρέος μας σαν προπονητές να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να εξελίξουν το ταλέντο τους, αλλά πάντα μέσα από την ομάδα και τη δυναμική της».

Για τα ύψη αυτής της «φουρνιάς»: «Είναι μια “φουρνιά” που δεν έχει το πολύ ψηλό παιδί. Ωστόσο έχει αρκετά παιδιά που έχουν ικανοποιητικό ύψος, πάνω απ’ τον μέσο όρο. Σίγουρα υστερούμε σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από άλλες χρονιές στον μέσο όρο μας. Είναι ευχάριστο και ελπιδοφόρο αυτό».

Για το ότι το ρόστερ που αγωνίστηκε στο τουρνουά ISCAR δε θα είναι απαραίτητα το ίδιο και για το Ευρωμπάσκετ 2026: «Έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά παιδιά έως τώρα σε προπονήσεις. Με τους ομοσπονδιακούς προπονητές και το δίκτυο της Ομοσπονδίας, υπάρχει μια συνεχόμενη παρακολούθηση των αθλητών σε όποια μεριά τη Ελλάδος κι αν βρίσκονται. Η συγκεκριμένη κλήση ήταν απλά μια… φωτογραφία της στιγμής, που δεν αντικατοπτρίζει το μέλλον του καλοκαιριού. Μέσα απ’ τη μεγάλη δεξαμενή που υπάρχει κι έχουμε παρακολουθήσει όλον τον καιρό, παρακολουθούμε τα παιδιά και ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να τους καλέσουμε και να είναι μέλη της ομάδας».