Oι Πέισερς ενδιαφέρονται για τον Γκάφορντ

Οι Ιντιάνα Πέισερς φέρονται να ενδιαφέρονται για τον σέντερ των Ντάλας Μάβερικς, Ντάνιελ Γκάφορντ, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του The People's Insider.

Σε αναζήτηση σέντερ βρίσκονται οι Πέισερς, προκειμένου να ενισχύσουν την περιφέρεια τους. Η ομάδα από την Ιντιανάπολις φέρονται να ενδιαφέρονται για τον σέντερ των Ντάλας Μάβερικς, Ντάνιελ Γκάφορντ, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του The People's Insider.

Κατά την διάρκεις της τρέχουσας σεζόν οι Πέισερς φέρονται διατεθιμένοι να ανταλλάξουν έναν σέντερ, για να αποκτήσουν τον Γκάφορντ. Ο ψηλός του Ντάλας μετρά την φετινή σεζόν 8,9 πόντους και 6,4 ριμπάουντ, με τους Μάβερικς να εμφανίζονται θετικοί στο να τον ανταλλάξουν.