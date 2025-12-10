Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας βρήκε τον Man to Man του

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε τον εκλεκτό που έψαχνε για να πλαισιώσει τους ήδη υπάρχοντες στην περιφέρεια του και ο Μόντε Μόρις η αλλιώς.. man-man, αναζητά και πάλι την μπασκετική του Ιθάκη.

Mont(e) στα Γαλλικά σημαίνει βουνό. Ένα «τέτοιο»… βουνό αναζητούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για πλαισιώσει τους ήδη υπάρχοντες στην περιφέρεια του, με την απόκτηση γκαρντ να ήταν επιτακτική ανάγκη για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν «καθαρό» άσο και πήραν «καθαρό» άσο. Τίποτα περισσότερο. Αναζητούσαν ένα παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει διαφορετικά στοιχεία παιχνιδιού από τον Ουόκαπ και το βρήκαν στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις.

Ο ρόλος της μητέρας – προπονήτριας και το παρατσούκλι του

To μπάσκετ για τον Μόντε Μόρις ξεκίνησε μέσα από το ίδιο το σπίτι. Η Μητέρα του, Λατόνια ήταν η πρώτη προπονήτριά του, διδάσκοντάς του τεχνική, αλλά κυρίως πειθαρχία και την αξία του να ακούει την αλήθεια όσο δύσκολη κι αν είναι.

Προπονήτρια της τρίτης ομάδας του Λυκείου Beecher στο Φλιντ του Μίσιγκαν, η Λατόνια προσπαθούσε να μάθει στον Μόντε να εκτελέσει ένα λέι απ με το αριστερό χέρι.

«Μπορούσε να κάνει τα βήματα, αλλά δεν μπορούσε να πάει την μπάλα στο καλάθι», είπε η ίδια, συμπληρώνοντας: «Απλά είναι ένας μικρός man-man». Αυτό έμελλε να είναι και το παρατσούκλι του.

Στα 19 του πλέον δεν ήταν ένας μικρός man-man, αλλά ένας άντρας δευτεροετής απόφοιτος του Iowa State, εκεί που είχε συμπαίκτες τον τον πρώην του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου Λονγκ, καθώς και τον πάουερ-φόργουορντ του Πανιωνίου, Γιώργο Τσαλμπούρη.

Η πολυετή καριέρα στο ΝΒΑ και το ιστορικό των τραυματισμών

Ο Μόντε Μόρις έχει στην… πλάτη του οκτώ χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ, έχοντας μέσο όρο 9.5 πόντους 3,6 ασίστ και 0,7 λάθη σε 23,4 λεπτά ανά αγώνα, με ποσοστό σουτ 47,4% εντός πεδιάς και 38,9% στα τρίποντα.

Η καλύτερη χρονιά στην καριέρα του ήρθε την σεζόν 2021-22 με την φανέλα των Νάγκετς. Με το Ντένβερ ξεκίνησε βασικός σε 74 παιχνίδια και είχε μέσο όρο 12,6 πόντους και 4,4 ασίστ, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 39,5% στο τρίποντο. Η παρέα του Νίκολα Γιόκιτς βασίστηκε στον 30χρονο Αμερικανό, όταν ο βασικός πόιντ-γκαρντ, Τζαμάλ Μάρεϊ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Οι Νάγκετς βασίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμός στον Μόρις, ο οποίος άφησε θετικές εντυπώσεις, με πολύ καλά στατιστικά τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω.

Αφού ανταλλάχθηκε στους Ουίζαρντς το 2022, ο Μόρις ξεκίνησε βασικός, μετρώντας 3 πόντους, 5,3 ασίστ και μόλις ένα λάθος σε 27 λεπτά ανά αγώνα, με 59.3 % στα σουτ εντός πεδιάς, σε μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας που τερμάτιζε στις τελευταίες θέσεις του ΝΒΑ.

Ακολούθησε ακόμα μια ανταλλαγή, αυτή την φορά στους Πίστονς, εκεί που έκανα την εμφάνιση τους και οι πρώτοι τραυματισμοί. Ένας τραυματισμός στον τετρακέφαλο και αργότερα ένας πόνος στην πλάτη τον άφησαν εκτός για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν 2023-24, και η σύντομη θητεία του στο Ντιτρόιτ δεν ξεκίνησε ποτέ πραγματικά. Έπαιξε σε μόνο έξι αγώνες για τους Πίστονς πριν ανταλλαγεί ξανά τον Φεβρουάριο του 2024 για τους Τίμπεργουλβς.

Από τους Τίμπεργουλβς, υπέγραψε στους Σανς ως ελεύθερος, με την ομάδα του Φοίνιξ να βλέπει την απόκτηση του Μόρις, ως μια έξυπνη κίνηση, ως ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε από τους Σανς την σεζόν 2023-24 ήθελαν ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του 30χρονου γκαρντ.

Ο Μόρις έφερε σταθερότητα στο παιχνίδι των Σανς, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να «κερδίσει» τον Μάικ Μπούντενχόλζερ. Οι Σανς πήραν στην περιφέρεια τον Τάις Τζόουνς, ένα παίκτη του οποίου το σύνολο δεξιοτήτων αντικατοπτρίζει από πολλές απόψεις τον Μόρις, μόνο που έχει υψηλότερο προφίλ και μια υπόσχεση από τον προπονητή Μάικ Μπουντενχόλζερ ότι θα ήταν ο βασικός γκαρντ της ομάδας.

Στα πρώτα 48 παιχνίδια των Σανς, ο Μόρις αγωνίστηκε σε 38 από αυτά, έχοντας μέσο όρο πέντε πόντους, 1,7 ασίστ και μόλις 0,4 λάθη σε 13 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, ενώ στα τελευταία 34 παιχνίδια των Σανς, αγωνίστηκε σε μόλις επτά.

Το καλοκαίρι το όνομα του συνδέθηκε με ευρωπαϊκά κλαμπ, ανάμεσα τους και ο Ολυμπιακός, ο οποίος τον είχε στην λίστα του. Τον Σεπτέμβριο οι Πέισερς αποφάσισαν πως ο Μόντε Μόρις ήταν ο βετεράνος πόιντ γκαρντ που ήθελαν να τους δώσουν μια ακόμη αξιόπιστη.

Την πρώτη εβδομάδα της σεζόν, μετά τον τραυματισμό των πόιντ γκαρντ Άντριου Νέμπαρντ και Τι Τζέι ΜακΚόνελ, καθώς και του σκόρερ Μπένεντικτ Μαθουρίν, οι Πέισερς αποφάσισαν να ρίξουν μια ακόμη ματιά στον Μόρις, επιλογή στη θέση των γκαρντ, ωστόσο το σώμα του δεν συνεργάστηκε και πάλι.

Οι Πέισερς ήταν έτοιμοι να υπογράψουν τον Μόρις μια εβδομάδα πριν από την προετοιμασία, αλλά η ιατρική τους αξιολόγηση διαπίστωσε ότι είχε τραυματισμό στη γάμπα και δεν θα ήταν πλήρως υγιής για την προετοιμασία, οπότε επέλεξαν τον βετεράνο Ντελόν Ράιτ. Έπειτα οι Πέισερς υπέγραψαν τον βετεράνο Κάμερον Πέιν – το όνομά του επίσης συνδέθηκε με την Ευρώπη – ωστόσο η παρουσία του στην Ιντιανάπολις δεν μακροημέρευσε.

Την πρώτη εβδομάδα της σεζόν στο Ντάλας, πριν από τον αγώνα εναντίον των Μάβερικς, οι Πέισερς προπονήθηκαν με τον Μόρις, τον γκαρντ ΜακΚλάνγκ και τον φόργουορντ Κόντι Μάρτιν. Αποφάσισαν ότι ο Μόρις χρειαζόταν βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υπέγραψαν τον ΜακΚλάνγκ, ενώ αργότερα υπέγραψαν τον Μάρτιν με 10ήμερο συμβόλαιο.

Την επόμενη εβδομάδα οι Πέισερς έλυσαν το συμβόλαιο του ΜακΚλάνγκ για να δημιουργήσουν χώρο για τον Μόρις. «Βετεράνος πόιντ γκαρντ, με μεγάλη εμπειρία», είπε ο προπονητής των Πέισερς, Ρικ Καρλάιλ, για τον Μόρις. «Χρειαζόμαστε βάθος σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή και θα το χρειαστούμε. Ήταν ο παίκτης που θέλαμε αρχικά. Ένας τραυματισμός τον εμπόδισε να μπει στην ομάδα στην αρχή του καμπ. Έχει αναρρώσει πλήρως και είναι εδώ και ανυπομονούμε να τον έχουμε».

Ο Μόρις είπε ότι δεν γνώριζε καν ότι είχε τραυματιστεί στη γάμπα μέχρι που τον εξέτασαν οι γιατροί των Πέισερς και η μαγνητική τομογραφία διαπίστωσε τον τραυματισμό. Είπε ότι νόμιζε ότι είχε απλώς κάποιο μυϊκό σφίξιμο. Η παρουσία του στους Πέισερς διήρκησε από τις 8 Νοεμβρίου μέχρι τις 17 του ίδιου μήνα. Έκτοτε ο Αμερικανός άσος προπονείτε ατομικά και απλά περίμενε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Η κλήση έγραφε… Ολυμπιακός.

Τι πραγματικά μπορεί να δώσει – Που υστερεί και που πλεονεκτεί

Ο Μόντε Μόρις είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, όσον αφορά στην αναλογία ασίστ – λάθη. Με αναλογία σχεδόν 4 προς 1 ο 30χρονος έχει χτίσει την φήμη ενός πολύ σταθερού παίκτη που σπάνια κάνει λάθη στο παιχνίδι του. Άλλωστε ένας από αυτούς ήταν ο λόγος που τον επέλεγαν οι ομάδες στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Είναι πολύ αξιόπιστος στο να προστατεύει την μπάλα, τόσο στο αντίπαλο μισό, όσο και στο κατέβασμα. Ξέρει όσοι λίγοι να «διαβάζει» το παιχνίδι και επιθετικά δεν εκβιάζει προσπάθειες. Μεταξύ των γκαρντ με τουλάχιστον 300 παιχνίδια από το 2018, ο Μόρις κατατάσσεται στους πέντε κορυφαίους σε αναλογία ασίστ προς λάθη και στους 20 κορυφαίους σε ποσοστό εύστοχων σουτ εντός πεδιάς.

Οι αμυντικοί του δείκτες έχουν σταθερά βαθμολογηθεί γύρω από τον μέσο όρο του πρωταθλήματος. Η τελευταία πλήρης σεζόν του Μόρις (2022–23) περιελάμβανε ποσοστό ευστοχίας 61,5% σε ευκαιρίες catch-and-shoot, ένα από τα καλύτερα μεταξύ των γκαρντ που επιχείρησαν τουλάχιστον δύο ανά παιχνίδι. Δεν είναι απλώς ένας παίκτης που χειρίζεται την μπάλα, αλλά ένας παίκτης που μπορεί να δώσει αξιόπιστες επιθετικές λύσεις.

Το προφίλ που προσφέρει ο Μόρις σπάνια ξεφεύγει από τη μόδα: Λίγα λάθη, υψηλή αποτελεσματικότητα και ικανότητα ενσωματώνεται σε διαφορετικές επιθετικές δομές.

Μεγάλο ερωτηματικό οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του που δεν τον άφησαν να καθιερωθεί σε μεγάλο μέρος της σεζόν στο ΝΒΑ και η φυσική κατάσταση. Ο Μόρίς έχει να αγωνιστεί από τις 17 Νοεμβρίου και έκτοτε προπονείται ατομικά.

Παράλληλα, ο 30χρονος με οκταετή καριέρα στο ΝΒΑ αναζητά την μπασκετική του… Ιθάκη, το κίνητρο του. Γνωρίζει πολύ καλά πως στην ηλικία των 30 και λίγο πριν τα 31, αν φύγεις από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου είναι δύσκολο να επιστρέψεις. Ως εκ τούτου ο Μόρις μέσω του Ολυμπιακού θέλει να βρει ξανά τον εαυτό του και να οδηγήσει τους «ερυθρολεύκους» μέχρι το τέλος του δρόμου.