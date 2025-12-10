Χάποελ Τελ Αβίβ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καμπόκλο, όλα ανοικτά για το μέλλον του

Παρότι ο Μπρούνο Καμπόκλο επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στη μέση του, δε θεωρείται σίγουρη η παραμονή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ, ο οποίος δεν έχει προλάβει να αγωνιστεί στη φετινή σεζόν λόγω της επέμβασης που έκανε στη μέση του, μπήκε στις προπονήσεις της ομάδας, όμως ο Δημήτρης Ιτούδης, όπως σημειώνει και η mozzartsport, δεν τον έχει στα άμεσα σχέδιά του.

Θεωρητικά μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορούσε να πάρει λίγα λεπτά στη Euroleague, αλλά θα έπρεπε να πάρει τη θέση του πιο έτοιμου Τάι Οντιάσε. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ισραηλινό πρωτάθλημα, καθώς η Χάποελ δεν τον έχει δηλώσει ως ξένο εκεί.

Η Χάποελ τα αφήνει όλα ανοικτά και οι άνθρωποι της ομάδας αναφέρουν πως εάν προκύψει κάποια πρόταση για τον Καμπόκλο και ικανοποιεί τον σύλλογο, θα εξεταστεί σοβαρά. Έτσι, όλα είναι ανοικτά για το μέλλον του στην ομάδα, ενώ σε αντίστοιχη θέση βρίσκεται και ακόμα ένας ψηλός, ο Γιφτάχ Ζιβ.