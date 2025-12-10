Η Ιγκοκέα ανακοίνωσε τον Ταϊρί στον ΠΑΟΚ (pic)

Μόνο η επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ απομένει για να θεωρείται και τυπικά παίκτης της ομάδας ο Μπριν Ταϊρί.

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της απόκτησης του από τον ΠΑΟΚ, με την Ιγκοκέα πάντως σήμερα, να ανακοινώνει πρώτη τη συμφωνία, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο Δικέφαλος πλήρωσε για την αποζημίωση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της πρώην ομάδας του Ταϊρί αναφέρει:

«Ο Μπριν Ταϊρί έφυγε από την ομάδα μας και συνεχίζει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

Ο Ταϊρί έχει δείξει όλη του την ποιότητα από την πρώτη μέρα της παραμονής του στην Ιγκοκέα, και η σκληρή δουλειά του στην προπόνηση έχει αποδώσει καρπούς μέσα από σπουδαία παιχνίδια στο γήπεδο που δεν έχουν περάσει απαρατήρητα.

Αφού οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή, o Μπριν Ταϊρί, με αποζημίωση στην Ιγκοκέα, ενίσχυσε τις τάξεις του ΠΑΟΚ. Μπριν, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις δείξει με τη φανέλα της Ιγκοκέα και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο υπόλοιπο της καριέρας σου».