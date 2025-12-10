Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Χάνει το ντέρμπι «αιωνίων» ο Ουόρντ

Σοκ στον Ολυμπιακό καθώς ο Τάισον Ουόρντ έχει οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Τάισον Ουόρντ για σχεδόν έναν μήνα.

Ο 28χρονος απέκτησε ένα οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου μετά από ένα τραυματισμό στην σημερινή προπόνηση και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Θυμίζουμε πως φέτος έχει αγωνιστεί σε 13 ματς στην Euroleague (έχει ξεκινήσει στα 6) και μετράει κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ, έχοντας 8,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Ολυμπιακός τον επόμενο μήνα έχει παιχνίδια με τις Μπαρτσελόνα (12/12), Βαλένθια (16/12), Βιλερμπάν (19/12), Βίρτους Μπολόνια (26/12), Φενερμπαχτσέ (6/1 + συν το παιχνίδι που αναβλήθηκε), Μπάγερν Μονάχου (9/1) και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (2/1) για την Euroleague.

Όσον αφορά το πρωτάθλημα, οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους τα ματς με Περιστέρι (14/12), Κολοσσό Ρόδου (21/12), Άρη Betsson (4/1) και Καρδίτσα (10/1).