Ρογκαβόπουλος: «Must-win παιχνίδι, αφήνω πίσω το ρεκόρ και ξεκινάω από το μηδέν»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα του «τριφυλλιού» με την Αρμάνι Μιλάνο υπογράμμισε πως... ξεχνάει την «μυθική» του εμφάνιση στο πρωτάθλημα και συγκεντρώμνεται στο ματς με την ιταλική ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, αλλά πρέπει να την αφήσω πίσω γιατί έρχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια, όπως αυτό με το Μιλάνο. Είναι ένα must-win παιχνίδι και πάμε με αυτή τη νοοτροπία ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα έχω καλή ψυχολογία, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και ξεκινάς από το μηδέν. Οπότε είτε έχεις παίξει καλά, είτε άσχημα πρέπει να κάνεις reset και να συγκεντρωθείς και να αποδώσεις στο επόμενο».

Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός AKTOR σε σχέση με το ματς με την Βαλένθια: «Έχουμε συγκεντρωθεί πολύ στο να μην έχουμε νεκρά διαστήματα και να μπορέσουμε να έχουμε καλή και συμπαγής άμυνας και στην επίθεση να κυκλοφορούμε την μπάλα όσο καλύτερα γίνεται».

Για την αλλαγή προπονητή στην Αρμάνι και την ήττα από την Βαλένθια: «Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει τρομερό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη στην ACB, στην Ευρωλίγκα είναι μέσα στις πρώτες πέντε ομάδες. Μπορεί να μην λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης, να μην έχει την ιστορία της, αλλά είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να την υποτιμήσεις. Από εκεί και πέρα κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πάμε να κερδίσουμε το Μιλάνο. Σίγουρα παρότι δεν είναι ο Μεσίνα, η ομάδα έχει την επιρροή του. Έχει πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλό ρόστερ και είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι κι αυτό».