Παπαθεοδώρου: «ΠΑΟΚ για Ευρωλίγκα, ο Μόρις ταιριάζει στη φιλοσοφία του Μπαρτζώκα» (vid)

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολιάζει την επικείμενη προσθήκη του Ολυμπιακού, Μόντε Μόρις, αλλά και τις εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη νέα εποχή.