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Παπαθεοδώρου: «ΠΑΟΚ για Ευρωλίγκα, ο Μόρις ταιριάζει στη φιλοσοφία του Μπαρτζώκα» (vid)

Μπάσκετ
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Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολιάζει την επικείμενη προσθήκη του Ολυμπιακού, Μόντε Μόρις, αλλά και τις εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη νέα εποχή.
Παπαθεοδώρου: «ΠΑΟΚ για Ευρωλίγκα, ο Μόρις ταιριάζει στη φιλοσοφία του Μπαρτζώκα» (vid)