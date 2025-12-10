«Συμφώνησε μέχρι το 2027 με την Παρτιζάν ο Πεναρόγια»

Ο Χουάν Πεναρόγια σύμφωνα με δημοσίευμα από την Σερβία συμφώνησε με την Παρτιζάν για συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνει στην αγορά για τον επόμενο προπονητή της. Το «Sport Klub» ανέφερε πως ο σερβικός σύλλογος είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Χουάν Πεναρόγια και το «Meridian Sport» το πάει... ένα βήμα παραπέρα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και ο Ισπανός κόουτς αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Θυμίζουμε πως ο 56χρονος ξεκίνησε την σεζόν στην Μπαρτσελόνα, πριν αποχωρήσει, με τον Τσάβι Πασκουάλ να τον αντικαθιστά.