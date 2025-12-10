Ολυμπιακός: Hoops for the holidays με μεγάλα δώρα για τους οπαδούς

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως μεγάλα δώρα και εκπλήξεις θα περιμένουν τον κόσμο που θα δώσει το «παρών» στα εντός έδρας ματς του Δεκεμβρίου με Βαλένθια, Βιλερμπάν και Κολοσσό Ρόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ολυμπιακός δίνει τρία σερί εντός έδρας παιχνίδια (16/12 με Βαλένθια, 19/12 με Βιλερμπάν, 21/12 με Κολοσσό Ρόδου) και σας περιμένουμε από νωρίς στις θέσεις σας με δράσεις, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα για όλους!

Οι παίκτες θα βγουν στο παρκέ πριν από κάθε τζάμπολ και θα πετάξουν μπάλες στις κερκίδες, ενώ όλες οι θύρες θα έχουν ενεργοποιημένα παιχνίδια και συλλεκτικά δώρα από τους χορηγούς. Η Fun Fan Zone σας περιμένει με τις σούπερ κατασκευές παιχνιδιών, εμπλουτίζεται με extra corners και φοράει τα γιορτινά της με Christmas painting pages, μπαλονοκατασκευές, beauty tattoo stickers και hair accessories. Στους αγώνες της EuroLeague οι μικροί φίλοι μας μπορούν να γράψουν το γράμμα τους και να το ρίξουν στο γραμματοκιβώτιο του Άγιου Βασίλη και του Θρυλέοντα - με όσα αιτήματα κληρωθούν να γίνονται πραγματικότητα!

Δύο μεγάλα δώρα!

Στις 19/12 στον αγώνα με την Βιλερμπάν, η Τράπεζα Πειραιώς θα προσφέρει δώρο-έκπληξη σε ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους του γηπέδου, ενώ όσοι παρευρεθούν και στους τρεις αγώνες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα μεγάλο ταξίδι με την ομάδα μας!

Όσοι προμηθευτούν ή έχουν ήδη προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια και για τους τρεις αγώνες, μπαίνουν σε μεγάλη κλήρωση για να ταξιδέψουν με την αποστολή της ομάδας στο Ντουμπάι, μαζί με έναν συνοδό, με όλα τα έξοδα πληρωμένα (αεροπορικά, διαμονή, εισιτήριο αγώνα).Οι κάτοχοι διαρκείας που θα βρεθούν στο ΣΕΦ και στα τρία παιχνίδια, μπαίνουν σε ξεχωριστή κλήρωση για ένα ταξίδι με την αποστολή στη Βαλένθια, επίσης για δύο άτομα και με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Τρεις αγώνες - άπειρες εκπλήξεις - δύο τεράστια ταξίδια ζωής.

Ραντεβού στο ΣΕΦ!